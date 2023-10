O bom combate à corrupção

No dia 19 de outubro, a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) publicou um relatório no qual reconhece diversos avanços do Brasil no combate à corrupção, mas também indica algumas preocupações da entidade quanto às perspectivas futuras. Em concreto, menciona o risco de um retrocesso com a decisão do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), que anulou as provas decorrentes do acordo de leniência da Odebrecht no âmbito da Operação Lava Jato.

A decisão de Dias Toffoli tem diversos equívocos e foi severamente criticada por este jornal (ver o editorial O dever do STF de respeitar o cidadão, 10/9/2023). Em um momento em que o País precisa de estabilidade e segurança jurídica, um ministro do STF se pôs a fazer revisionismo histórico, lançando as piores suspeitas sobre a Corte constitucional, como se fosse órgão instável, parcial e submisso aos ventos políticos de ocasião.

De toda forma, é equivocado atribuir as dificuldades na prevenção e punição da corrupção no País exclusivamente ao Supremo ou à legislação brasileira, excluindo dessa responsabilidade o Ministério Público e a polícia. Segundo uma visão que se tornou bastante frequente, o problema estaria no Judiciário e na lei – leia-se, no Congresso –, que não deixam o Ministério Público e a polícia atuarem como desejariam. Haveria excessivas amarras legais, que precisariam ser removidas ou simplesmente desconsideradas.

Mencionando processos em que a Justiça reconheceu a prescrição de crimes de corrupção, a OCDE critica os prazos prescricionais previstos na lei brasileira. Segundo o Código Penal, a prescrição é regulada pelo máximo da pena privativa de liberdade estabelecido para cada crime. Por exemplo, um crime prescreve em 20 anos se o máximo da sua pena for superior a 12 anos de prisão; e em 16 anos se a pena máxima for superior a 8 anos. O menor prazo prescricional é de 3 anos, nos casos de pena prevista inferior a um ano.

Como se vê, não são prazos pequenos. Quando um crime prescreve – isto é, quando em razão do decurso de tempo, o Estado perde o direito de punir determinado crime –, a responsabilidade não é da lei, e sim de quem não realizou seu trabalho a tempo, dentro do prazo que a legislação prevê.

A prescrição é uma garantia do cidadão, uma vez que limita o poder do Estado. E também é estímulo para que os órgãos públicos funcionem adequadamente. Para prevenir e punir com eficiência a criminalidade, em vez de permitir que o Estado investigue e puna supostos crimes cometidos há 40 anos, o caminho é estimular que os crimes sejam investigados e punidos o mais rápido possível, sem atrasos desnecessários.

Em diversas situações, o STF proferiu decisões que geraram insegurança e instabilidade na jurisprudência. Tudo isso é extremamente prejudicial ao País e merece contundente reprovação. No entanto, é preciso reconhecer que, em muitas outras situações, a Corte agiu bem ao assegurar o respeito à Constituição e às leis brasileiras. O combate eficiente contra a corrupção não significa aplaudir ou ser condescendente com tudo o que o Ministério Público ou a polícia fazem.

No Estado Democrático de Direito, a lei é o critério. Se os órgãos públicos não agem dentro da legalidade, cabe ao Judiciário assegurar o cumprimento da lei. Nessas hipóteses, infelizmente bastante frequentes, o problema não foi causado pela Justiça – reconhecendo, por exemplo, uma nulidade processual –, e sim por quem gerou a nulidade com a atuação fora da lei.

A entrada do Brasil na OCDE é um objetivo que merece ser buscado seriamente, uma vez que pode trazer muitos benefícios ao País. No entanto, isso não significa abdicar da soberania nacional, condescender com práticas que violam a legislação brasileira ou ignorar as diferenças existentes nos sistemas jurídicos.

Não basta reclamar do STF e do Congresso. O necessário avanço na prevenção e punição da corrupção deve se dar também por uma melhora no trabalho do Ministério Público e da polícia, no sentido de plena aderência ao que a Constituição e a lei dispõem.