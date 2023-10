O custo político da reforma possível

O senador Eduardo Braga (MDB-AM) finalmente apresentou o relatório da reforma tributária sobre o consumo. Lamentavelmente, o texto ampliou, em vez de reduzir, a quantidade de setores que serão beneficiados com impostos mais baixos após a aprovação da proposta. Como o objetivo da reforma é manter a neutralidade sob o ponto de vista arrecadatório, toda e qualquer exceção concedida pressiona a alíquota cheia para cima.

Até então, com base no parecer aprovado pela Câmara, o Ministério da Fazenda previa que a alíquota do Imposto sobre Valor Agregado (IVA) teria de ficar no patamar entre 25,45% e 27%, um dos maiores entre os países que adotam este modelo de tributação. O impacto das novas mudanças propostas pelo relator ainda não foi calculado pelo governo, mas é bastante provável que aumentem a alíquota padrão.

O parecer apresentado pelo senador é uma síntese das contradições que envolvem a discussão da reforma tributária no País. Todos concordam que o sistema atual é inviável, confuso, regressivo, cumulativo e injusto, mas ninguém quer abrir mão dos privilégios que justamente o distorcem.

Esses defeitos, parte inerente do sistema atual, se mostram muito mais resilientes do que o esperado. Tanto que a maioria das sugestões de mudanças que o Legislativo analisou visava justamente a exportar parte dessas distorções do modelo anterior para o novo, que supostamente estava sendo elaborado para dar fim a todas elas. Não há outra forma de avaliar, por exemplo, a proposta, incluída no relatório, que cria uma nova alíquota, também reduzida, para profissões regulamentadas.

Trata-se do tipo de medida altamente regressiva, que beneficia diretamente advogados e médicos com maior poder aquisitivo. A imensa maioria desses profissionais já está contemplada pelo Simples Nacional, cujo limite para enquadramento é um generoso faturamento anual de R$ 4,8 milhões.

Não foi a única concessão que o relator acatou. Haverá um regime específico para combustíveis e lubrificantes, setores como saneamento, rodovias e telecomunicações, agências de viagem e o transporte coletivo de passageiros nos modais rodoviário, ferroviário, hidroviário e aéreo. Os benefícios para o setor automotivo foram prorrogados até 2032, tanto para as empresas já habilitadas quanto para projetos aprovados e ainda não implementados no Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

Há que destacar, no entanto, um grande acerto do relatório. De forma corajosa, o senador enfrentou os interesses do agronegócio e do setor de supermercados para restringir a isenção total dos produtos da cesta básica, um avanço em relação ao modelo atualmente em vigor. Aqueles que não fizerem parte da Cesta Básica Nacional farão parte da cesta estendida, que terá desconto de 60% na alíquota, para contemplar produtos de consumo regional.

Ao contrário do que diz o senso comum, desonerar integralmente a cesta básica é uma medida altamente regressiva, que favorece os mais ricos em detrimento dos mais vulneráveis e compromete as contas da União e dos Estados. Com a criação da cesta estendida, famílias de baixa renda poderão pedir a devolução dos impostos pagos via cashback.

Poderia ser melhor? Com toda a certeza. Mas o relatório sintetiza o custo político de aprovar uma ampla reforma tributária no País. A União teve de ceder elevando o aporte aos Estados, via Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional (FNDR), de R$ 40 bilhões para R$ 60 bilhões – menos que os R$ 75 bilhões que os senadores defendiam.

Permanece a dúvida sobre como a trava para o crescimento da carga tributária poderá ser mantida se os repasses da União para o fundo não serão apenas crescentes, como também corrigidos pela inflação. Será um fator adicional a pressionar a revisão dos gastos públicos e a aprovação de reformas estruturais ou um dispositivo a ser ignorado e desrespeitado, como o antigo teto de gastos?

No balanço geral, os benefícios do parecer da reforma tributária ainda superam os custos, e a proposta, longe de ser perfeita, será a reforma possível. Já terá sido uma grande vitória se as exceções pararem por aí.