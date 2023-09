O dever de publicidade da Justiça

Em sua live desta semana, o presidente Lula sugeriu que as votações do Supremo Tribunal Federal (STF) deveriam ser secretas, restando à população conhecer só o resultado final dos julgamentos, e não as posições de cada magistrado. “A sociedade não tem que saber como vota um ministro da Suprema Corte. Não acho que o cara precisa saber, votou a maioria, não precisa ninguém saber. Porque aí cada um que perde fica com raiva, cada um que ganha fica feliz.”

Para Lula, a mudança faz sentido. Ele quer indicar pessoas de seu círculo pessoal para o STF – escolheu seu advogado, agora quer alguém com quem possa “trocar ideias” – e, naturalmente, prefere que a sociedade não saiba como votam essas pessoas.

No entanto, perante os valores constitucionais, a mudança proposta não faz nenhum sentido. “Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade”, diz o art. 93, IX da Constituição. Estes dois princípios interdependentes, a fundamentação e a publicidade, legitimam as decisões da Justiça.

Trata-se de um tema fundamental. O Judiciário é parte necessária do regime democrático. Sem Justiça independente, não há democracia. Mas a dimensão democrática do Judiciário não decorre da eleição de seus membros (eles não são escolhidos pelo voto popular), tampouco da concordância de suas decisões com a opinião pública em um determinado momento (os juízes não devem atuar buscando a aprovação popular). Ela provém da aplicação da Constituição e das leis, aprovadas pelos representantes eleitos pelo povo.

É precisamente este binômio – fundamentação e publicidade das decisões judiciais – que garante que os juízes aplicarão a Constituição e as leis, e não suas vontades, ideias e convicções políticas. O texto constitucional prevê hipóteses excepcionalíssimas de sigilo processual, com o objetivo de preservar bens individuais ou coletivos – não para proteger o magistrado.

A sugestão feita por Lula não envolve, portanto, mero detalhe burocrático. A publicidade e a fundamentação das decisões judiciais asseguram uma característica essencial da Justiça: os juízes servem à lei.

Lula tem razão quando – ao referir-se à razia de seus próprios correligionários contra o ministro recém-nomeado, Cristiano Zanin – diz que, “do jeito que vai, daqui a pouco um ministro da Suprema Corte não pode mais sair na rua, passear com sua família, porque tem um cara que não gostou da decisão dele”. Mas a solução não está em restringir a publicidade das decisões judiciais.

É intolerável toda e qualquer agressão contra ministros do Supremo. Além de ferir direitos individuais, a violência contra integrantes do STF constitui tentativa de interferir na independência do Judiciário. De toda forma, é sempre oportuno, especialmente nos tempos atuais, recordar a necessidade de que os juízes apliquem a lei, sem extrapolar suas funções e competências, sem promover ideias e convicções pessoais.

Num momento em que o STF é contestado – às vezes, com razão – por atuar politicamente, são ainda mais necessárias a fundamentação das decisões e a sua publicidade. Esses dois princípios constituem a garantia visível de que a ordem judicial não é fruto das idiossincrasias de um juiz ou de pressões coletivas, e sim decorrência da aplicação da lei, aprovada pelo Congresso.

As hostilidades a magistrados são de fato preocupantes e crescentes – e o modus operandi da militância petista tem a sua parcela de responsabilidade nisso. Mas, para preveni-las, o caminho é a aplicação das leis vigentes, que protegem a integridade física e moral das autoridades e de todos os cidadãos. Reduzir a publicidade do processo judicial no Supremo, como sugeriu Lula, só geraria mais perplexidade e mais indignação.

O caminho para a imprescindível pacificação social – com a qual o PT até agora não tem colaborado muito – é a aplicação da Constituição. Atalhos inconstitucionais, além de não enfrentarem as causas dos problemas atuais, criam outros ainda mais graves.