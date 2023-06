O dia de Marina

Após dez semanas sob forte tensão, quando havia dúvida, inclusive, sobre sua permanência no governo, a ministra Marina Silva fez do Dia do Meio Ambiente o seu dia de glória particular. Ao apresentar, ao lado do presidente Lula da Silva, a nova versão do Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal, que prevê o embargo imediato de metade das áreas desmatadas em unidades de conservação federais, o semblante leve e sorridente de Marina em nada lembrava a expressão carrancuda com que enfrentou os impasses dos últimos dois meses e meio.

De fato, a ministra teve um dia exitoso. O programa que pretende reverter o desmatamento ilegal, uma atualização da proposta feita por ela mesma na primeira gestão petista, cria produtos como o “Selo Amazônia” para certificar mercadorias produzidas de forma sustentável na região. Como parte do pacote ambiental, Lula vetou os jabutis da Medida Provisória do Programa de Regularização Ambiental, incluídos por parlamentares para fragilizar o combate ao desmatamento.

Como cereja do bolo, justificando o largo sorriso de Marina durante a cerimônia do Dia do Meio Ambiente, houve a total desmobilização, desde a noite anterior, do aparato montado pela Petrobras na Bacia da Foz do Amazonas para perfurar o primeiro poço em águas profundas da região. A sonda de perfuração já iniciou a navegação rumo à Bacia de Campos, onde deve chegar até o fim do mês. Não foi o único equipamento retirado do local. Também helicópteros e barcos de apoio deixaram a bacia, na Margem Equatorial.

Para Marina Silva, a desistência da Petrobras, resultado do veto do Ibama à perfuração na região, representa uma vitória pessoal. Pela ótica da empresa, trata-se de um atraso nos planos para elevar significativamente a produção de petróleo do País, com a inserção da nova fronteira exploratória que se estende em águas profundas das Regiões Norte e Nordeste. Em seus planos, a Petrobras destinou à região metade dos US$ 6 bilhões em investimentos previstos para novas descobertas até 2027.

Marina já declarou que seu Armagedom é a Amazônia, uma região descrita por ela como um “presente de Deus”. Disse isso no auge da disputa com o Ministério de Minas e Energia, quando o Ibama indeferiu a licença pleiteada pela Petrobras. Diante da repercussão negativa, atenuou um pouco o discurso, e, numa entrevista ao jornal espanhol El País, declarou não cogitar transformar a Região Amazônica em um “santuário inviolável”.

Na primeira vez em que se manifestou sobre a pretensão da Petrobrás e sobre o veto do Ibama, Lula disse que considerava “difícil ter problema em explorar petróleo a 500 quilômetros da Amazônia”. Ou seja, o presidente sugeriu que Marina deve levar em conta a necessidade de encontrar um ponto de equilíbrio que permita conciliar desenvolvimento econômico e social com preservação ambiental. Até o momento, contudo, a sensação é que o governo está perdido, incapaz de definir suas prioridades.

A Petrobras não abdicou de forma permanente da exploração da Foz do Amazonas, mas desperdiçou alguns bilhões de reais e força de trabalho com a preparação de um projeto que dificilmente vai acontecer ainda neste ano e que enfrenta muita resistência em parte do governo, a despeito de integrar um projeto viabilizado por uma licitação da gestão petista de Dilma Rousseff, há dez anos.

A ministra Marina Silva defende que a Petrobras deixe de ser uma empresa de petróleo para se transformar em empresa de energia. Ao que se conhece, este é o projeto do atual presidente da petroleira, o petista Jean Paul Prates. Não apenas pelo apelo ambiental que passou a nortear os negócios pelo mundo, mas pelo imperativo econômico que essa nova ordem representa.

Como outras empresas do setor, a Petrobras, maior companhia brasileira, está em transição – uma mudança que levará anos, talvez décadas. Não é com um estalar de dedos que o mundo fará sua correção de rota, como sugere a claque da ministra. Para ter mais do que um dia por ano para celebrar, Marina terá de buscar a conciliação de ideias ante o imperativo de preservar o meio ambiente sem impedir o desenvolvimento.