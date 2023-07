No início do ano, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania instituiu um grupo de trabalho para debater o enfrentamento ao discurso de ódio e ao extremismo no Brasil. No dia 3 de julho, foi apresentado em Brasília um relatório, com o diagnóstico, as diretrizes e as recomendações do grupo. O assunto é atual e muito importante. A liberdade de expressão não pode ser pretexto para agressões e violações a direitos de grupos vulneráveis. Ao mesmo tempo, o combate ao discurso de ódio não pode se transformar em instrumento para calar vozes e perspectivas dissidentes, criminalizando as ideias que não se alinhem ao pensamento de quem está no poder.

Para tratar o tema com responsabilidade, é necessário conceituar, de forma adequada, o que é o discurso de ódio. Não é uma ideia indeterminada, a ser entendida conforme a sensibilidade individual. Discurso de ódio não é, portanto, aquilo que cada um entende como agressivo para si mesmo. Se fosse assim, cada um poderia determinar o que o outro pode falar, o que é contrário à liberdade de expressão. Na verdade, seria a morte da liberdade de expressão.

O conceito de discurso de ódio foi desenvolvido não para proteger sensibilidades individuais, mas para assegurar respeito aos direitos de todos, a começar pelo direito à vida. Constatou-se que, sob a bandeira da liberdade de expressão, havia situações de uso da fala para ameaçar, difundir discriminação e promover preconceito contra determinados grupos, como, por exemplo, os discursos antissemitas. Isso não é liberdade de expressão, tampouco é resguardado pela Constituição.

Segundo o Ministério dos Direitos Humanos, “o discurso de ódio envolve a progressão, intensificação ou sobreposição de violações que partem de uma estratégia de poder pela agressividade, hostilidade, opressão, intolerância e abjeção de pessoas ou comunidades e evoluem, no conteúdo e na forma, para um polo de extremismo discursivo caracterizado pela desumanização do seu objeto e coletivização de seu destinatário”. Na definição do discurso de ódio, o relatório cita seis fatores: contexto; autoria; agente; motivação e efeitos; conteúdo e forma; e magnitude.

Tudo isso manifesta o cuidado que o Judiciário deve ter ao manejar, em suas decisões, o conceito de discurso de ódio. Não basta uma menção genérica a “discurso de ódio” para justificar, por exemplo, uma medida restritiva de direitos. O mesmo cuidado deve ter o Congresso, na elaboração e avaliação de propostas legislativas sobre o tema.

Diante da proteção constitucional à dignidade, à liberdade e à igualdade de todas as pessoas, o Ministério dos Direitos Humanos entende existir “uma afirmação positiva de proteção e promoção da vida em comum e livre do ódio e da violência extremista”. O poder público tem o dever de proteger todas as pessoas. Nenhum ataque deve ser tolerado. Como afirma o relatório, não existe “razoabilidade democrática para a falsa tese do ódio como liberdade de expressão”.

Segundo o Ministério, as principais manifestações de ódio e de extremismo no País são misoginia e violência contra as mulheres; racismo contra pessoas negras e indígenas; ódio e violência contra a população LGBT+; xenofobia e violência contra estrangeiros e nacionais das Regiões Norte e Nordeste; ódio e violência contra as pessoas e comunidades pobres; e intolerância, ódio e violência contra as comunidades e pessoas religiosas e não religiosas.

O grupo de trabalho do Ministério dos Direitos Humanos adverte para a complexidade e a diversidade das causas, das dinâmicas e das consequências do discurso de ódio. O alerta é importante para evitar respostas simplistas. São várias as recomendações, como a ratificação de tratados internacionais, ações educativas e medidas de proteção às vítimas. Na apresentação do relatório, o ministro Silvio Almeida defendeu a necessidade de um novo marco legal das redes sociais. “Não existe sociedade democrática sem regras, sem regulação. É fundamental que avancemos para a regulação das plataformas de rede social”, disse. A irresponsabilidade agride a liberdade. É preciso ter leis equilibradas.