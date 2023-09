O Estado não é vingador

Quarenta dias e 28 mortos depois, o governo Tarcísio de Freitas deu fim à Operação Escudo, deflagrada pela Secretaria da Segurança Pública de São Paulo no dia 28 de julho. A operação tinha o objetivo de prender os responsáveis pelo assassinato do soldado Patrick Bastos Reis, das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota), ocorrido na véspera. Três suspeitos foram presos e hoje são réus em processo que tramita na 1.ª Vara Criminal do Guarujá, inclusive o homem apontado como o responsável por matar o policial militar.

O governo estadual sustenta que todas as 28 mortes decorreram da reação de criminosos à incursão da polícia. É possível, mas não se sabe. Eis o maior problema de uma operação policial extremamente letal: a falta de transparência. A maioria das mortes ocorreu quando os policiais não estavam usando as câmeras corporais nas fardas – ou mantinham os equipamentos desligados.

Com o término da Operação Escudo, espera-se que uma rigorosa e independente investigação possa apurar as denúncias de abuso policial que chegaram à imprensa, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e ao Conselho Nacional de Direitos Humanos.

Nas últimas semanas, organizações da sociedade civil, além das instituições citadas, vinham pedindo explicações ao Palácio dos Bandeirantes sobre a incursão na Baixada Santista, particularmente no Guarujá e em Santos. Ao longo de 40 dias aterrorizantes para os moradores da região, não foram poucos os relatos de abusos e crimes que teriam sido cometidos pelos policiais, como tortura, execuções sumárias e invasões de domicílio. Tudo isso precisa ser apurado; e os agentes públicos que porventura tenham agido fora da lei devem ser punidos.

O Estado não se presta à vingança. Os agentes públicos estão autorizados por lei a empregar força letal para coibir a prática de crimes, não a recorrer às mesmas ilegalidades dos criminosos que pretendem combater. Se assim atuassem, já não estariam sob a égide da Constituição, mas da Lei do Talião – “olho por olho, dente por dente”. Essa segunda opção, além de ser uma política de segurança pública extremamente ineficaz na proteção da população, é incompatível com o Estado Democrático de Direito.

Como já dissemos, “não há ingenuidade no questionamento sobre a atuação policial. Sabe-se bem como organizações criminosas são fortemente armadas e como recebem a polícia toda vez que alguma operação do poder público dificulta sua atividade ilícita” (ver editorial Muitas mortes, poucas informações, de 24/8/2023). O tema é a falta de transparência que imperou até agora. Há muitas dúvidas e são muitos os indícios de abusos.

Há direito à vida. O Estado não pode simplesmente matar. É preciso esclarecer as circunstâncias de cada uma das mortes, tanto a do policial militar como as causadas pela intervenção policial na Baixada Santista. O fato é que, em menos de um ano, o governo de Tarcísio de Freitas foi capaz de produzir a operação mais letal da história das polícias de São Paulo desde o massacre do Carandiru, em 1992.