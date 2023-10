O flerte da Argentina com o abismo

Surpreendeu o primeiro turno das eleições presidenciais argentinas, anteontem. Do terceiro lugar nas primárias de agosto, o ministro da Economia, Sérgio Massa, surgiu como forte candidato à Casa Rosada, apesar de sua notória incapacidade de entregar uma inflação abaixo de galopantes 140% no fim deste ano. Isso mostra a força do peronismo, mesmo combalido. Massa disputará o segundo turno de 19 de novembro contra o candidato “antissistema” Javier Milei, que as pesquisas davam como favorito inclusive para vencer no primeiro turno, mas que aparentemente esbarrou no pragmatismo do eleitor. Na eleição de anteontem, pelo visto, o eleitorado escolheu dois candidatos que, ao que tudo indica, vão levar a Argentina ao abismo, mas em ritmos diferentes: pode ser lentamente, com Massa, ou em tresloucada corrida, com Milei.

As polarizadas eleições argentinas não sublimaram o ceticismo em relação à brutal crise econômica e social e à sua origem política. Ao contrário, deixaram como marca a reação de parte dos eleitores contra a pobreza das escolhas impressas nas cédulas eleitorais. Não surpreende o fato de o comparecimento de 74% dos argentinos aptos a votar ter sido um dos mais baixos desde a redemocratização, em 1983. É inegável a existência de uma fatia do eleitorado desgostosa com qualquer das cinco candidaturas postuladas – entre as quais, as duas escolhidas para o segundo turno.

Se Javier Milei pretendia realmente vencer no primeiro turno com base no voto de protesto, já terá avaliado neste momento a rejeição a sua proposta de eliminar, com uma simbólica motosserra, a classe política tradicional. Mais ainda a suas ideias de dolarização da economia, de implosão do Banco Central e de privatização da Saúde e da Educação – além de sua defesa a uma ditadura militar que até hoje deixa feridas expostas na sociedade argentina. Não é desprezível o fato de ir para o segundo turno com o respaldo de 30% dos votos. Salta aos olhos, porém, seu recuo de quase dois pontos porcentuais, ante os resultados das primárias, e o aumento de sete pontos para Massa, com 36,7%.

O fiasco de Patricia Bullrich certamente será creditado a erros cometidos por sua coalizão de centro-direita, Juntos pela Mudança. A começar pela sua própria candidatura. Ex-ministra dos fracassados governos de Mauricio Macri e de Fernando de La Rúa, Bullrich terá atraído com maior profundidade a raiva do eleitorado à classe política, resgatada por Milei dos protestos de 2001 sob o bordão “que tudo se exploda!”. Apesar de propor maior equilíbrio entre ajuste fiscal e preservação da assistência aos mais vulneráveis, a centro-direita saiu-se do primeiro turno encolhida, com 23,3% dos votos, uma perda de seis pontos porcentuais desde agosto. Esse eleitorado de terceira via, embora mais disposto a justificar do que a votar, será o alvo de Massa e Milei nas próximas quatro semanas.

Todos os cálculos dos dois presidenciáveis envolverão riscos. Milei já vinha moderando suas promessas mais extemporâneas para a economia, como meio de tornar-se mais palatável. Os resultados de domingo dão pouco alento a essa manobra e indicam radicalização. Massa vinha despejando medidas de cunho populista, claramente inflacionárias, e uma forte propaganda nas redes sociais contra seu principal oponente. Aparentemente, terá dado certo. O preço será a taxa de inflação a ser conhecida seis dias antes das eleições.

Seja qual for o escolhido em 19 de novembro, está evidente não haver panaceia para a crise argentina. A grande maioria pareceu entender isso ao negar seu voto a Milei no domingo. As eleições legislativas, por sua vez, indicam dificuldade para Massa fazer valer seus projetos sem uma incerta aliança com a centro-direita, depois de o peronismo ter perdido 25 cadeiras na Câmara de Deputados. Milei conseguiu engrossar sua bancada de 3, inclusive ele, para 37 parlamentares. O horizonte de seu eventual governo é de reprovação de sua agenda – dentro da intocável normalidade democrática. À crise em movimento na Argentina, soma-se agora o espectro da ingovernabilidade.