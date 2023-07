O imperativo da produtividade

Entre os anos 50 e 80, a economia brasileira cresceu em média 6% ao ano, pari passu com Japão ou Coreia do Sul. Mas, desde os anos 90, o País ficou para trás. Na última década, amargou os últimos pelotões das economias emergentes, frequentemente abaixo do Oriente Médio e da África.

Há duas maneiras de voltar a crescer: incorporando mais pessoas ao processo produtivo ou fazendo com que os trabalhadores gerem mais produtos por hora trabalhada. No primeiro caso, há margem para incorporar as mulheres. Mas o Censo do IBGE mostra que o fim do bônus demográfico – quando a população economicamente ativa supera a de crianças e idosos – está mais próximo do que se imaginava. Resta aumentar a produtividade.

Neste ponto, o Brasil está abaixo da média dos emergentes, incluindo vizinhos como Argentina e Chile, e precisa de três trabalhadores a mais para produzir o mesmo que um trabalhador dos EUA. Desde os anos 90, o único setor que apresentou crescimento robusto de produtividade foi a agropecuária. Como apontou em entrevista ao Estadão o economista Fernando Veloso, pesquisador do Observatório da Produtividade do Ibre/FGV, três fatores explicam a baixa produtividade no Brasil.

Primeiro, o capital humano, ou seja, a escolaridade e a experiência da força de trabalho. Nas últimas décadas, aumentou o número de pessoas escolarizadas. Mas a qualidade do ensino deixa a desejar. O Brasil não gasta pouco em educação, mas o desempenho no ensino fundamental e no médio (onde há altos índices de evasão) é ruim e há defasagem em áreas cruciais, como o ensino superior e, especialmente, o ensino técnico. Em relação a este último, a chance de revigoramento com a Reforma do Ensino Médio não tem recebido a devida atenção.

Em segundo lugar, há o ambiente de negócios. Segundo Veloso, isso “envolve um sistema tributário caótico e cheio de insegurança jurídica; infraestrutura cara e precária; e economia fechada, em que o Brasil exporta e importa pouco”. A indústria habituou-se a subsídios, isenções e barreiras protecionistas, um modelo intensificado nas gestões petistas. Para piorar, cerca de metade da força de trabalho está no mercado informal. Trabalhadores informais são menos produtivos, e as empresas que se mantêm pequenas para voar abaixo do radar tributário não conseguem ampliar sua produção, o que diminuiria seus custos. Além de tudo, a corrupção inibe o apetite dos investidores.

Um sinal positivo tem sido o avanço da reforma tributária. Mas os velhos vícios do setor produtivo ameaçam desidratá-la. “O papel das empresas pode ser mais positivo se, em vez de brigarem pelo seu benefício individual ou setorial, elas brigarem por uma melhoria da economia como um todo”, lembrou Veloso. “A competição com o mundo lá fora não deve ser na base da proteção. Tem de ser na base da tecnologia, dos investimentos em capital humano.”

Por fim, há o fator macroeconômico, principalmente a questão fiscal. Após a depredação do teto de gastos, o Congresso aprovou o novo arcabouço fiscal, mas também desidratado por exceções. “O fato é que temos uma enorme dificuldade para encontrar solução que minimamente sinalize para a sociedade, empresários e trabalhadores que a nossa dívida pública vai ficar estável ao longo do tempo em relação ao PIB.”

Não faltam oportunidades. Tensões geopolíticas levam países desenvolvidos do Ocidente a engendrar estratégias para aproximar suas cadeias de suprimento. Some-se a isso a transição energética: o Brasil tem reservas minerais cruciais, às quais se poderia agregar valor, se as multinacionais forem encorajadas a refinar esses recursos e produzir baterias, por exemplo, aqui.

Essas oportunidades podem ser um combustível para a retomada do crescimento. Mas, sem um motor moderno – isto é, uma agenda de produtividade que fortaleça o Estado de Direito, qualifique a educação, ventile o ambiente de negócios e promova a abertura comercial –, o mais potente combustível é inútil.

Não há notícia histórica de um país que enriqueceu depois de envelhecer. As oportunidades estão aí. Mas o tempo está se esgotando.