O Legislativo deve voltar ao normal

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), anunciou nesta semana duas medidas na direção do restabelecimento da normalidade das regras de funcionamento do Legislativo. Após quase três anos do início do surto de covid-19, as sessões deliberativas do Senado voltarão a ser realizadas exclusivamente na modalidade presencial. A decisão foi tomada pela Comissão Diretora da Casa. O segundo ato envolve, também, a Câmara dos Deputados, e estabelece a retomada da tramitação ordinária das medidas provisórias (MPs) e o retorno da instalação das comissões mistas para analisá-las. Já não era sem tempo.

Ato contínuo, no entanto, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), decidiu criar dificuldades para colocar a decisão em prática e recusou-se a assinar o documento, alegando não ter sido previamente consultado. Não há, na postura de Lira, qualquer preocupação sob o ponto de vista sanitário, mas apenas uma tentativa de preservar os poderes que o deputado conquistou há quase três anos, período em que a tramitação das medidas provisórias foi alterada em razão da pandemia.

Quando pouco se sabia sobre o contágio, a evolução e o tratamento do novo coronavírus, a Câmara e o Senado, ambientes cheios de ritos, tradições e formalidades, colocaram em funcionamento aplicativos próprios que criaram sistemas de deliberação a distância em questão de semanas. O Congresso conseguiu, então, um feito inédito e digno de nota: garantiu segurança tecnológica para a discussão e votação de propostas legislativas e evitou aglomerações típicas de plenário, algo que foi fundamental para preservar a saúde dos parlamentares.

Nessa mesma época, e pelas mesmas preocupações, Câmara e Senado alteraram o regime de tramitação das Medidas Provisórias, dispensando a instalação das comissões mistas e permitindo que elas fossem submetidas direta e separadamente ao plenário – antes aos deputados e, depois, aos senadores. Formados por igual número de deputados e senadores que alternavam relatoria e presidência, esses colegiados eram os responsáveis pela construção e aprovação de pareceres prévios das MPs antes que elas fossem submetidas ao plenário.

A forma como se deu a decisão já foi bastante questionável. Enquanto a tramitação das MPs, que cita expressamente as comissões mistas, foi definida pelo artigo 62 da Constituição, a decisão que mudou tal regime não se deu por emenda constitucional, mas por Ato Conjunto das Mesas Diretoras da Câmara e do Senado de abril de 2020. O Supremo Tribunal Federal (STF), no entanto, validou a decisão em setembro de 2021 e, por 7 votos a 3, julgou que a pandemia impossibilitava, momentaneamente, a atuação das comissões mistas.

Em vez de um texto consensual, construído em conjunto por deputados e senadores, o rito expresso das medidas provisórias garantiu um poder extraordinário ao presidente da Câmara. Sem as comissões, não foram poucas as ocasiões em que pareceres foram em tempo real no plenário, no momento em que as MPs entravam em pauta. Uma vez aprovadas, as MPs seguiam para o Senado, mas quaisquer alterações propostas pelos senadores obrigavam seu retorno à Câmara, onde os deputados restabeleciam o texto a que haviam dado aval sem qualquer constrangimento.

Com raras exceções e em locais específicos, como ambientes aeroportuários e hospitalares, o País voltou a viver na normalidade pré-pandêmica. O ato proposto pelo presidente do Senado pelo retorno das comissões mistas chega, portanto, com muito atraso, e só explicita o quanto a resistência de Lira em assiná-lo não tem qualquer amparo.

A pandemia ceifou a vida de 698 mil brasileiros e exigiu sacrifícios de toda a sociedade. O Legislativo, quando chamado à responsabilidade, soube se adaptar às limitações que a doença impôs a todos, incorporando avanços tecnológicos inéditos que permitiram tratar com prioridade projetos que asseguraram socorro aos mais vulneráveis. Naquele momento, as MPs tiveram a análise e a tramitação sacrificadas. Não há, neste momento, nada de republicano a justificar que continuem a ser.