O mandachuva de São Paulo

Contam-se nos dedos da mão os vereadores que acumularam tanto poder em São Paulo como Milton Leite (União), que acaba de ser reconduzido ao cargo de presidente da Câmara Municipal para um inédito quarto mandato. É lamentável constatar que 49 dos 55 vereadores paulistanos tenham se prestado à ignomínia de fazer pouco-caso de um dos atributos mais elementares do regime democrático, a alternância no poder. Só a bancada do PSOL votou contra.

Leite jura que seu novo período à frente da Mesa Diretora não só será o último, como, na eleição do ano que vem, os eleitores nem sequer encontrarão seu nome nas urnas. “Não volto para esta Casa em 2025″, disse o vereador durante a votação que o reconduziu ao cargo, no dia 15 passado. Acredite quem quiser.

Nos últimos tempos, as promessas do presidente da Câmara Municipal atingiram o mesmo grau de confiabilidade dos semáforos da capital paulista em dias de chuva. Há bem pouco, convém lembrar, o mesmíssimo Leite havia assumido um compromisso público de não se candidatar a mais uma reeleição para o comando do Legislativo municipal. Sob seu patrocínio, grande parte da Casa que ele dirige com mão de ferro há três anos ininterruptos tem alterado a Lei Orgânica do Município para permitir sua permanência no poder. Na última alteração, foi aprovada a possibilidade de reeleições ilimitadas da Mesa Diretora, numa incomum união entre adversários políticos, à esquerda e à direita, para abastardar a democracia representativa.

Não se sabe o que, afinal, galvaniza bancadas tão distintas ideologicamente, como as do PT e do PL, em torno de Milton Leite, mas uma coisa é certa: não é o bem-estar dos paulistanos. A demasiada concentração de poder nas mãos do presidente da Câmara Municipal em nada atende ao melhor interesse público.

Hoje, é possível afirmar que quase nada acontece em São Paulo sem a anuência de Milton Leite, alguém que é visto pelo establishment político como tão ou mais poderoso do que o próprio prefeito Ricardo Nunes (MDB). Na metrópole que deveria servir de exemplo para o País, tanto poder nas mãos de um mandatário jamais pode ser encarado como algo normal.

Decerto os apoiadores de Milton Leite dirão que o vereador tem sido reconduzido ao cargo por livre escolha de seus pares. No entanto, isso em nada releva o fato de que a vereança paulistana, com todos os desafios que tem de enfrentar, abre mão, sabe-se lá por quais razões, de um necessário arejamento de ideias, de novos olhares para as questões da urbe e seus habitantes. Ao menos por ora, tudo isso é ofuscado pelo projeto de poder de Milton Leite e seu grupo político.

A mais recente recondução do poderoso vereador à presidência da Casa já seria um problema grave se São Paulo estivesse um primor. E não está. A sensível queda da qualidade de vida na cidade, claro, deve-se em grande medida à incapacidade administrativa do atual prefeito. Mas o quadro não seria tão ruim se a Câmara Municipal fiscalizasse o governo como deveria. Ao que parece, contudo, o sr. Leite tem outras prioridades.