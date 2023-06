O Ministério da Saúde na quitanda do Centrão

Em meio às pressões por uma reforma ministerial que estabeleça novas bases para um duvidoso apoio congressual ao governo, os olhos do Centrão, mais especificamente do ajuntamento político liderado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), cresceram sobre o Ministério da Saúde. Até agora, o presidente Lula da Silva tem resistido bem às chantagens de alguns parlamentares oportunistas pela tomada de uma das pastas mais importantes – e ricas – da Esplanada. Para o bem do País, e pelo futuro de um governo que ainda dá seus primeiros passos, é bom que Lula não baixe a guarda.

Se ceder o Ministério da Saúde à sanha patrimonialista de Lira e seus aliados, Lula selará o destino de seu terceiro mandato presidencial. Ao fim e ao cabo, o presidente não perderá apenas o controle sobre uma pasta que é vital para o sucesso de qualquer governo, em qualquer país, como se isso já não fosse grave o bastante; Lula sinalizará ao Congresso uma fraqueza política que certamente será tida como irreversível e encaminhará o que resta de sua administração rumo à desventura.

Não se trata de envolver a Saúde em uma redoma inexpugnável que torne a pasta imune às barganhas políticas próprias da democracia, sobretudo em regimes presidencialistas multipartidários, como é o caso brasileiro. A titular da pasta, ministra Nísia Trindade, por acaso é socióloga e não é filiada a partido político. Está onde está como coroação de sua trajetória de dedicação à saúde pública, em especial por sua gestão da Fiocruz durante a pandemia de covid-19. Mas ela poderia estar envolvida na política partidária e continuar ostentando as mesmas credenciais que a habilitam para o cargo de ministra da Saúde. Houve políticos que estiveram à frente da pasta, médicos ou não, que realizaram um excelente trabalho. O caso mais notável é o do ex-senador José Serra (PSDB-SP), engenheiro civil por formação.

A questão, portanto, não é a barganha política envolvendo o Ministério da Saúde; são seus termos e seu objetivo. O que está por trás da cobiça do Centrão decerto não é a intenção de fazer pela saúde pública do País algo muito melhor do que o que já esteja sendo feito pela ministra Nísia e sua equipe. Em entrevistas e conversas de bastidor relevadas pela imprensa, Lira jura de pés juntos que seu indicado para o Ministério da Saúde seria alguém afeito à área. Se é assim, por que, então, substituir a atual ministra? A pergunta é retórica.

Evidentemente, depois que o Supremo Tribunal Federal determinou o fim do orçamento secreto, ou o fim do esquema tal como ele fora engendrado pelo governo Bolsonaro, o que atrai esse grupo de parlamentares ligados a Lira é o orçamento da Saúde – quase R$ 150 bilhões em 2023, sem contar os recursos adicionais que podem ser acrescidos ao longo do ano desde a promulgação da chamada PEC da Transição. É de dinheiro que se trata.

A questão é que o Ministério da Saúde não está à venda e não deveria estar a serviço de outros interesses que não o interesse público. Faz pouquíssimo tempo que a pasta foi dizimada pelo governo anterior. Permanecerá na história do País como marca indelével da desumanidade de Jair Bolsonaro a submissão do Ministério da Saúde aos interesses particulares do ex-presidente em meio à mais dramática crise sanitária a se abater sobre o País na história recente. O esforço do atual governo deve ser no sentido de reconstruir a Saúde e recolocar a pasta nos trilhos de uma administração técnica e responsável.

Não resta dúvida de que coalizões de governo implicam divisão de poder e recursos com partidos políticos. Mas essas negociações devem se dar em termos republicanos, vale dizer, tendo como norte o interesse público. Além disso, devem estar coadunadas com uma estratégia nacional de desenvolvimento. Do que se sabe dessas barganhas que tratam a Saúde como mais uma mercadoria no varejão da política, ao contrário, sobressaem interesses paroquiais de parlamentares que se julgam em posição de manter uma faca na jugular do governo a fim de saciá-los. E que se dane o cidadão que adoece.