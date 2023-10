O pastelão republicano

Pela primeira vez na história dos EUA, um presidente da Câmara foi deposto. É um sinal da disfuncionalidade da atual política americana que o republicano Kevin McCarthy tenha caído pela iniciativa de uma minoria de seu partido em conjunto com a minoria democrata, justamente por cumprir o seu trabalho.

No sábado, McCarthy pôs os interesses do seu país em primeiro lugar, recusando a tentativa de oito republicanos radicais de barrar a aprovação do Orçamento e fechando um acordo com os democratas para evitar a paralisação do governo. Quando, em retaliação, os mesmos jacobinos republicanos ativaram a moção para depô-lo, ele pôs os interesses de seu partido em primeiro lugar, recusando um acordo com os democratas que salvaria seu cargo à custa da perda de prerrogativas que o Partido Republicano tem enquanto majoritário na Casa.

Em contraste, o republicano Matt Gaetz, o líder do motim, se apresenta como um vingador do povo contra o establishment, um feroz oponente dos democratas e o defensor dos princípios republicanos. Mas, supostamente em nome desses princípios, se aliou aos democratas para implodir a gestão de seu partido. Em nome do conservadorismo, está aumentando seu capital eleitoral progressista. Em nome do povo, está sabotando o funcionamento do Estado.

A crise foi contratada já na eleição de McCarthy, no início do ano. Após inéditas 15 votações, quando os mesmos radicais republicanos se recusavam a lhe conferir os votos para garantir a gestão republicana na Casa pela qual os eleitores optaram, McCarthy, para romper o impasse, concedeu-lhes o direito de ativar a moção que agora utilizaram para depô-lo. Isso deixou a Câmara à mercê de um grupo pautado pelo extremismo e a autopromoção: 4% dos deputados republicanos foram suficientes para derrubar a vontade de 96%, sem nenhuma alternativa, nenhum plano, muito menos uma proposta de políticas públicas.

A busca por um novo presidente deve ser longa e caótica. O candidato republicano não terá alternativa senão fazer concessões ou à minoria republicana radical ou aos democratas. Em todo caso, a maioria republicana e os moderados do partido perderão poder.

Enquanto isso, os democratas se regozijam: é a prova de que eles precisam para mostrar ao eleitorado que os republicanos são bons para reclamar, mas não para governar. É, porém, uma vitória de Pirro. O acordo que garantiu o financiamento do governo vale só até novembro, quando o Orçamento precisa ser aprovado. Mas, sem um novo presidente, a Câmara está paralisada.

Os radicais de ambos os lados podem estar contentes – os republicanos, por imporem suas vontades ao restante do partido; os democratas, por assistirem à entropia republicana –, mas ninguém mais está. Os moderados de um lado e outro não podem avançar os trabalhos legislativos, e o governo se aproxima de uma paralisação. O apoio à Ucrânia, um consenso bipartidário, também é prejudicado pela impossibilidade de enviar recursos. Quem paga mais caro é o povo. A retaliação virá nas urnas, e para os republicanos ela promete ser mais amarga.