O perigo das listas tríplices

Há temas no Brasil que não saem de moda. Um deles são as listas tríplices para cargos de chefias em instituições públicas. Sempre há gente tentando criar restrições, além do que diz a lei, na escolha dessas posições. A entidade privada mais conhecida por fazer esse tipo de pressão é a Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR). Ainda que não exista nenhuma previsão legal a fundamentar tal pretensão, a associação sempre constrange o presidente da República a escolher o procurador-geral da República dentre os nomes da lista tríplice elaborada por ela. É um acinte. Uma entidade privada não pode ter nenhum tipo de poder de veto sobre os possíveis nomes para chefiar a Procuradoria-Geral da República, uma instituição pública.

A ANPR não está, no entanto, sozinha nesse tipo de pressão. Várias outras categorias tentam obter, por meio do Congresso, o poder de definir os nomes que poderão ser escolhidos para ocupar seus cargos de chefia. Por exemplo, tramita no Congresso projeto de lei para estabelecer a exigência da lista tríplice para os cargos, nos Estados, de comandante-geral da Polícia Militar.

Em novembro de 2022, o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a inconstitucionalidade de normas do Estado de Roraima que limitavam a escolha do delegado-geral da Polícia Civil aos integrantes de lista tríplice formada pelo Conselho Superior de Polícia. No acórdão, o Supremo lembrou sua jurisprudência em defesa do art. 144, § 6.º da Constituição, reafirmando que “as forças policiais subordinam-se aos governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, sendo inconstitucional o esvaziamento desta norma pela criação de requisitos como a formação de lista tríplice”.

No julgamento do caso de Roraima, o STF ressaltou uma consequência causada pelas listas tríplices. Elas alteram a dinâmica de poder envolvendo as instituições. “A Constituição Federal disciplina que as forças policiais estão jungidas e subordinadas ao poder civil, não se podendo enfraquecer tal compreensão por mecanismos corporativos”, afirmou o acórdão.

No caso de lista tríplice para chefia da polícia, esse problema é explícito e choca-se diretamente com o art. 144 da Constituição. Com uma lista tríplice formada pelo Conselho Superior de Polícia, como dispunha a legislação de Roraima, a atividade policial já não estava subordinada, em último termo, ao poder civil, mas aos próprios policiais. No entanto, problema similar ocorre com todas as listas tríplices. Ao prever que os membros de uma instituição têm o direito de definir quem poderá ser indicado para a sua chefia, há uma mudança na dinâmica de poder. A instituição deixa de estar subordinada apenas ao Poder Executivo e ao Legislativo (nos casos em que o cargo exige, por exemplo, aprovação pelo Senado) para estar sujeita aos próprios integrantes.

Essa mudança gera consequências graves, a começar por introduzir fissuras no princípio democrático de que todo o poder emana do povo. Quando a Constituição define, por exemplo, que o procurador-geral da República será indicado pelo presidente da República e terá de ser aprovado pelo Senado, o processo de preenchimento desse cargo está inteiramente submetido, sem exceções, a quem obteve voto popular. A exigência de uma lista tríplice, elaborada por quem não é representante eleito do povo, modifica essa sistemática.

Além disso, a lista tríplice faz com que o chefe da instituição se torne uma espécie de representante ou líder de classe. Isso conduziria a transformar uma instituição em uma corporação. Em vez de servir ao interesse público, o órgão público estaria subordinado ao interesse particular de seus membros. Assim, a exigência de lista tríplice não fortalece a instituição. Antes, introduz elementos que podem pervertê-la.

Resistir à pressão para criar listas tríplices é um dever de sempre. Nada mais é do que o embate cotidiano de tentar preservar o Estado e suas instituições dentro do caminho republicano, livre das amarras dos interesses corporativos.