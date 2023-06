O ‘pizzo’ mafioso no centro de SP

A cena do cerco violento a um carro na região central de São Paulo por usuários de drogas, na sexta-feira passada, retrata a sensação de impotência dos paulistanos diante do fato consumado de que uma parte da cidade foi sequestrada pelo crime. O motorista, que aparentemente escapou ileso, pode se considerar um sujeito de sorte, porque em dezembro do ano passado um comerciante foi arrancado de seu carro e espancado por uma multidão de drogados. Ou seja, não se trata de um caso isolado: depois de décadas de descaso e ideias fracassadas, a Cracolândia provou-se mais uma vez imune ao poder público, tornando-se zona de guerra no meio da maior cidade brasileira. Pobre do cidadão que errar o caminho.

O ilícito sempre se estabelece onde há conivência, desídia ou incompetência dos órgãos de segurança e dos gestores públicos. Assim como todos sabem onde ficam os desmanches de carros roubados, o tráfico de drogas na região da Cracolândia acontece à vista de todos. A visão de uma multidão de esfarrapados – homens e mulheres destruídos pelo consumo voraz de crack e de outras substâncias entorpecentes – já despertou as mais variadas respostas do poder público, com mais ou menos vigor, mas sempre com o mesmo resultado: fracasso.

Em 30 anos, desde que apareceu em um quarteirão da Rua dos Protestantes, quase ao lado da Estação da Luz, a Cracolândia passou de pouco mais de 20 ou 30 usuários para uma reunião de centenas. Migrou pelas ruas da região, com suas pensões decadentes, até estabelecer, entre as Ruas Helvétia e Barão de Piracicaba, um território livre da lei e da ordem, um verdadeiro mercado da droga a céu aberto, tudo tolerado pelas autoridades que deviam zelar pela paz na cidade. Pensava-se então que seria melhor conter as centenas de andrajosos por ali do que vê-los caminhando entre o tradicional comércio de ruas como a Santa Ifigênia.

Em maio do ano passado, o governo do Estado resolveu agir e pôs fim ao mercadão da Rua Helvétia. Mas, sem ter o que fazer com as centenas de usuários e moradores de rua da região, viu o grupo todo se aglomerar na Praça Princesa Isabel, para o desalento dos comerciantes locais. O que se seguiu foi a migração para lá e para cá dos maltrapilhos, acompanhados a distância por guardas-civis e por policiais militares. Nada disso, como se sabe, impediu que a droga continuasse a circular.

O que se instalou desde então é uma situação inaudita. O centro de São Paulo se tornou refém de uma turba que se movimenta como nômade, saqueando lojas, roubando pedestres e praticando furtos para sustentar o vício. Comerciantes há mais de 30 ou 40 anos estabelecidos na região começaram a fechar as suas portas. Clientes com medo deixaram de caminhar pela área que tem a maior parte do comércio justamente na rua. Restaurantes fecharam.

Os zumbis da Cracolândia logo se transformaram em uma nova oportunidade de negócio. Guardas-civis inescrupulosos e integrantes do PCC passaram a achacar os empresários que resistem na região, cobrando-lhes R$ 30 mil como taxa de proteção para que os esfarrapados não fiquem na porta de seus estabelecimentos e para que não sejam roubados. À anomia, juntou-se o escárnio.

Por enquanto, veem-se somente as detenções dos suspeitos de sempre, seguidas de incidentes com usuários de drogas. Combater o tráfico e, ao mesmo tempo, dar assistência social e médica sempre foi o objetivo declarado dos governantes, mas nada, até agora, surtiu efeito.

A cidade não pode permitir que seu centro seja engolido pelos horrores da destruição de vidas pelas drogas, do terror contra os cidadãos, da inviabilidade econômica e do triunfo de um poder paralelo. Ao obedecer às ordens de milicianos ou de traficantes, os usuários de drogas servem a uma organização de tipo mafioso, que cobra o pizzo no centro de São Paulo. Espera-se que o inquérito policial anunciado pela Secretaria da Segurança Pública apure o papel de cada integrante dessa societas sceleris. Não obstante a necessidade de salvar os usuários de drogas, é preciso agir com rigor contra os que transformaram o centro de São Paulo num inferno.