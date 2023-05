O poder dos mitômanos

Em 2022, Long Island (NY) elegeu um deputado republicano que se dizia descendente de vítimas do Holocausto e do 11 de Setembro, diplomado em prestigiosas universidades, executivo da Broadway e Wall Street, multimilionário e filantropo. Hoje, seus eleitores se descobriram representados por um picareta indiciado por 13 crimes federais.

O surpreendente é que não são revelações surpreendentes. Já nas eleições, adversários denunciaram George Santos como um mentiroso descarado. O jornal local Leader endossou o candidato democrata, mesmo querendo apoiar um republicano, mas Santos era “tão bizarro, inescrupuloso e cara de pau que não podemos”. A maioria do eleitorado, ao contrário, só queria ser representada por um republicano, por mais cara de pau que fosse. Muitos se arrependeram, mas em vão, porque os republicanos, de quem depende a deposição de Santos, estão preferindo a lealdade à decência.

Santos não é só trapaceiro. É mitômano. Mas um mitômano que emprega sua psicopatia a favor da trapaça. “É o congressista que os EUA merecem”, disse a revista The Economist, que acrescentou: “É o homem certo para uma democracia em que vencer importa mais que qualquer coisa”. O mesmo vale para Donald Trump, que ascendeu à Casa Branca contando mentiras facilmente desmontáveis e tentou sequestrá-la com a maior mentira da democracia moderna americana: a de que as eleições foram “roubadas”. Mas, por incrível que pareça, Trump, que continua a mentir entre uma diástole e uma sístole, ainda é o presidenciável republicano favorito. Na política da pós-verdade, gente como Trump e George Santos parece ganhar mais votos quanto mais desmoraliza a realidade.

Mentiras são o pão de muitos políticos desde que existe a política. Mas elas eram fabricadas para se passar por verdades. “Tal como se diz que a hipocrisia é o maior tributo à virtude, a arte de mentir é o mais forte reconhecimento do poder da verdade”, disse William Hazlitt. Não mais. O prefixo “pós” sugere que a verdade já não é essencial, tornou-se obsoleta – e, em muitos sentidos, agora é indesejada por uma parte dos eleitores. Na política da pós-verdade as emoções são elevadas acima da razão, como princípio da ação política. As mentiras já não são contadas para convencer os eleitores de uma falsa realidade, mas para inflamar seus preconceitos, ressentimentos, paranoias.

Como disse o criador do termo “política da pós-verdade”, David Roberts, ela é uma cultura “na qual a política – a opinião pública e as narrativas da mídia – se tornou quase inteiramente desconectada das políticas públicas – a substância da legislação”. A política se torna uma disputa eleitoral permanente, mas não, como outrora, por visões de Estado, e sim pela autopromoção e comoção pública, como nos reality shows e nas redes sociais.

“Infelizmente, a mágica do retorno pós-eleições à normalidade parece ter se perdido. A política democrática hoje é consumida por um senso de extrema urgência, em que não há lugar para concessões. Essa política é um choque de duas imaginações apocalípticas”, diagnosticou o escritor Ivan Krastev. “À esquerda, ativistas ambientais acreditam que, se não agirmos já, então, amanhã ou depois de amanhã, não haverá mais vida humana na Terra. A direita nativista, de sua parte, é guiada não pelo medo do fim da vida como tal, mas pelo medo de que nosso ‘modo de vida’ esteja a ponto de acabar. Ambos compartilham um senso de que estamos empenhados em uma ‘luta final’.”

As democracias foram transformadas “pelo poder dos sentimentos de modo que não podemos ignorar ou reverter”, disse William Davies, no livro Estados Nervosos. Isso não significa que os que creem em uma política baseada em evidências e racionalidade devem abandonar suas convicções. Mas precisam encontrar modos de disseminá-las com paixão genuína. Se quiserem recuperar seu protagonismo no drama democrático, precisarão de fórmulas criativas para atrair os apáticos à vida pública e esfriar a cólera dos zelotas. Mas, para competir com os mentirosos profissionais, precisarão provar que a verdade não é só valiosa, mas arrebatadora.