O problema dos restos a pagar

O governo Jair Bolsonaro deixou um total de R$ 255,2 bilhões em restos a pagar (RAPs) para o ano de 2023. São despesas contratadas ao longo de seu mandato e que não foram pagas até o fim dele, e que, agora, automaticamente transferidas, passam a competir por espaço no Orçamento deste ano. Não é um caso único. Inscrever restos a pagar e deixá-los como herança para o sucessor tem sido uma prática recorrente, que deslinda várias das distorções do processo orçamentário e de seu caráter ficcional.

O valor só não foi ainda maior porque o estoque de RAPs com prazo superior a três anos foi cancelado em 2018. Parte do que Bolsonaro deixou para Lula pagar foi autorizada pela Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição, elaborada pela própria equipe do petista. Semanas depois, o mesmo governo mandou bloquear contratos com valor acima de R$ 1 milhão – e que totalizam R$ 33,7 bilhões – até a conclusão de uma análise da pertinência de cada um deles.

É comum que gastos referentes a dezembro sejam efetivamente pagos em janeiro, como é o caso dos benefícios da Previdência Social. É esperado que investimentos, com várias fases desde a elaboração do projeto, compra de materiais e contratação de trabalhadores, não sejam concluídos no mesmo exercício. É para isso, em tese, que existe a rubrica de restos a pagar, mas é fato que ela tem sido usada para outras finalidades que nada têm a ver com essas situações.

No governo Dilma, os restos a pagar eram uma forma de pedalar despesas para cumprir o resultado primário. Na gestão Bolsonaro, por sua vez, os RAPs se tornaram instrumento para a manutenção do orçamento secreto. Pelo caráter paroquial e desvinculado de políticas públicas, marca das emendas de relator, boa parte delas apresenta problemas desde sua concepção. A construção de uma escola, por exemplo, requer um projeto e, se ele não existe, todas as etapas da realização de uma despesa pública – empenho, liquidação e pagamento – atrasam. Resolver essas pendências exige tempo. Nos últimos anos, essas emendas passaram a inchar a rubrica dos restos a pagar, o que explica não apenas seu volume bilionário, como também os motivos pelos quais o País tem milhares de obras paradas, atrasadas e abandonadas.

Parte dos restos a pagar, principalmente os ligados às emendas de relator, poderia e deveria ser simplesmente cancelada. Mas um volume expressivo dos RAPs é composto por despesas obrigatórias, entre elas as emendas parlamentares impositivas – mais uma das distorções do Orçamento. Com tantos dispêndios obrigatórios competindo por recursos e espaço no teto de gastos, o Executivo, sob Bolsonaro, preservou emendas de relator e contingenciou gastos discricionários, deixando órgãos públicos à míngua no fim do ano, e recorreu a exceções a serem contabilizadas fora do teto, corroendo a credibilidade do arcabouço fiscal.

Restos a pagar não são causa, mas sintoma da recusa do governo em enfrentar interesses e fazer escolhas. O colapso do processo de elaboração orçamentária é sua maior consequência.