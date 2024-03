O provisório que vira permanente

A facilidade com que medidas de caráter provisório se transformam em permanentes está no centro do embate entre Executivo e Legislativo sobre o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse), criado durante a pandemia para atenuar os estragos do isolamento a restaurantes, bares, hotéis e tantos outros ligados ao entretenimento. Onze mil empresas recorreram ao programa que as libera de todos os tributos federais – Imposto de Renda, PIS/Cofins e CSLL.

A disputa para transformar em permanente algo que deveria ser temporário envolve também o poder dos lobbies, medição de forças entre Planalto e Congresso e a aflitiva busca da Fazenda por manter em pauta seu programa de meta zero para o resultado fiscal, em muito desacreditado. Nessa babel de interesses, o ministro Fernando Haddad se viu obrigado a recuar do propósito de reonerar de imediato o setor que, como bem mostrou, mais do que recuperou a receita perdida durante a pandemia.

Todo o processo dá uma amostra de como os meandros políticos muitas vezes dificultam o andamento da economia. Não está em questão a necessidade de ajudar setores que se viram, de uma hora para outra, incapazes de gerar caixa por causa do sumiço dos clientes, refugiados em suas casas para evitar o contágio por covid. Livrá-los ao menos do ônus dos impostos foi uma forma justa de socorro que, é claro, reduziu a arrecadação federal, mas não elevou despesas.

Se o cálculo da perda de arrecadação federal estava incorreto, como defende o ministro, é outra história. O fato é que a situação excepcional da covid passou, a vida voltou ao normal e, realmente, não fazia sentido prorrogar um programa emergencial que já havia cumprido o seu objetivo. Mas isso não impediu o Congresso de prolongar o Perse, em mais uma demonstração de fragilidade do Executivo.

As sucessivas indicações do Ministério da Fazenda de que o programa tem sido fraudado e usado, inclusive, em operações de lavagem de dinheiro, incorrem em duplo erro: a falta de transparência, pela não comprovação dos supostos ilícitos, leva a denúncias vazias; e mesmo que tenha havido fraude, isso não é motivo para extinção de programa algum. Irregularidades são combatidas com fiscalização, repressão e punição. Se fraude fosse razão para acabar com programas, o Bolsa Família já teria terminado há muito tempo.

Fernando Haddad desistiu de confrontar a decisão dos parlamentares por meio de medida provisória (MP) extinguindo o Perse, mas pediu ao presidente da Câmara, Arthur Lira, que mantenha a MP para contabilizar o aumento de receita em seu relatório bimestral. Em contrapartida, ofereceu manter o programa em outro patamar, com “visão focada” a ser detalhada em projeto de lei.

Não é exagero dizer que toda a negociação em torno do Perse é um emaranhado de erros que expõe a relação esgarçada entre Legislativo e Executivo. Um dissenso que em nada contribui para o avanço do País e que resume de forma clara que interesses setoriais têm conseguido sistematicamente se sobrepor a avaliações técnicas sobre os efeitos de políticas de incentivo econômico.