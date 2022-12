O que se espera de Haddad e Lula

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva confirmou a indicação de Fernando Haddad para o cargo de ministro da Fazenda. A escolha do ex-prefeito de São Paulo e ex-ministro da Educação mantém as incertezas sobre a condução da política econômica do terceiro mandato do petista, mas deixa claro que Lula não tem a intenção de terceirizar as decisões nessa área crucial. Afinal, se há algo que Haddad demonstrou ao longo de sua carreira política é uma inequívoca fidelidade a Lula.

Depois que integrou a comitiva da Conferência do Clima (COP-27) no Egito e representou o presidente eleito em um evento da Federação Brasileira dos Bancos (Febraban), Haddad se tornou um nome mais do que esperado para assumir a função, de forma que ninguém pode se dizer surpreso. Mas o anúncio do ministro provavelmente será incapaz de reduzir as incertezas sobre os rumos da economia, haja vista o comportamento do dólar e dos juros futuros logo após o anúncio.

Se há algo que parece ter pautado a definição de Haddad e dos outros ministros por Lula neste momento, portanto, não foram as preocupações do mercado financeiro, mas a necessidade de garantir a pacificação política e aprovar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição. Ainda que o nível de gastos proposto no texto tenha extrapolado qualquer preocupação fiscal ou social, a PEC é fundamental para corrigir as falhas do Orçamento de 2023 e construir a governabilidade de Lula diante de um Congresso que se fortaleceu sob a Presidência de Jair Bolsonaro.

Nesse sentido, diante da evidente afinidade entre o presidente eleito e o ministro, pesa a favor de Haddad o fato de que se atribui a ele a retirada das referências a uma tal de “Teoria Monetária Moderna” que constaram das primeiras versões do relatório da PEC. A principal premissa dessa exótica corrente heterodoxa é que um governo nunca dará calote em sua dívida porque emite a própria moeda para pagá-la – e isso abriria caminho ao aumento de gastos via déficit público. O modelo de financiamento de despesas via emissão de moeda, porém, já foi testado e reprovado pelo Brasil inúmeras vezes nos últimos 70 anos.

Vale como primeiro passo, mas é preciso avançar mais, pois o cenário econômico a ser enfrentado será desafiador. Reavaliar políticas públicas, rever gastos e melhorar a gestão são missões que Haddad sinalizou estarem entre suas prioridades, mas que claramente passaram ao largo das discussões da PEC da Transição. É preciso nomear uma equipe de técnicos, sobretudo em áreas como a Receita Federal e o Tesouro Nacional. É necessário trabalhar pela aprovação de temas muito relevantes pelo Congresso, como uma ampla reforma tributária e uma âncora fiscal crível e estável para substituir o esburacado teto de gastos.

Contando com a plena confiança de Lula, cabe a Haddad começar já a expor os planos do futuro governo e a impor limites aos que defendem uma política fiscal irresponsável, até porque o País conta hoje com um Banco Central formalmente autônomo e que não hesitará em elevar a taxa básica de juros caso considere necessário. Será, portanto, do ministro da Fazenda a difícil tarefa de dizer “não”, em nome de Lula, aos inúmeros pedidos que virão de colegas da Esplanada dos Ministérios, do Legislativo, dos empresários e da sociedade civil.

A partir da indicação de Haddad, é possível interpretar os sinais que Lula tem deixado implícitos em seus atos e palavras. “Espero que Haddad fale sobre mercado, mas também fale sobre as necessidades do povo, dos problemas sociais”, disse ontem o presidente eleito. Já não há qualquer dúvida de que o governo pretende gastar mais, mas também é verdade que a política fiscal é apenas uma parte da política econômica. O que se espera de Lula – e de Haddad – é que se inspire nas diretrizes que guiaram o petista em seus dois mandatos até 2008. Se a intenção é resolver a herança maldita que o atual governo legou ao País, Lula e Haddad não podem esquecer que a ascensão de Jair Bolsonaro começou a partir da desastrosa administração da presidente Dilma Rousseff, aquela que considerava que “gasto é vida”.