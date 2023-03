O STF e os valores democráticos

Em 2013, o incidente com o agente da CIA chamado Edward Snowden, que revelou práticas de vigilância não autorizadas por meio de sistemas informáticos, incluindo autoridades de outros países, levou a então presidente, Dilma Rousseff, a enviar uma proposta de lei ao Congresso para regular, entre outros aspectos, a responsabilidade civil das plataformas de internet, a neutralidade de rede e o armazenamento de dados e informações de usuários brasileiros localmente.

Naquele momento, já estava em discussão, desde 2010, um anteprojeto de lei que visava a regular as relações estabelecidas pela internet e que fora denominado de Marco Civil da Internet. Sem dúvida, foi esse incidente que catalisou o processo legislativo que culminou com a aprovação da Lei n.º 12.965/2014, após um longo e imprescindível debate público, participativo, plural e multissetorial até o amadurecimento e a consolidação das opções legislativas adotadas naquele momento.

O Marco Civil da Internet foi reconhecido internacionalmente como um conjunto de regras que adotava premissas corretas e fundadas na preservação dos direitos humanos, de forma balanceada, possibilitando a criação e a manutenção de uma internet aberta, plural e democrática. Mas, para isso, foram necessários a discussão ampla com a sociedade e o consequente afastamento, de maneira deliberada e justificada, pelo Congresso Nacional de propostas de regulação que pudessem ter impacto sobre ou ameaçar gravemente a liberdade de expressão e de manifestação.

A adoção de um sistema de responsabilidade das plataformas pelo conteúdo gerado por seus usuários em que há necessidade de valoração e determinação judiciais para que sejam obrigadas a remover determinado conteúdo considerado ilegal não foi mero acaso. Foi reflexo direto da preocupação de, por um lado, não atribuir a entes privados, sob pena de responsabilização, a avaliação e a remoção de conteúdo mediante simples pedido de uma parte interessada – o que poderia levar a um cenário de remoção de conteúdo e suspensão de contas e perfis pelo simples receio de ser punido posteriormente. E, de outro lado, permitir a total isenção de responsabilidade da atuação das plataformas, propiciando um ambiente inadequado de convivência e disseminação de ideias.

Passados dez anos, outro incidente – a invasão dos prédios do Supremo Tribunal Federal (STF) e da Câmara dos Deputados no dia 8 de janeiro de 2023 – parece novamente impulsionar freneticamente a necessidade de alteração das regras criadas pelo Marco Civil da Internet, especialmente do seu artigo 19, que estabeleceu o sistema de responsabilidade civil das plataformas de internet pelo conteúdo gerado por seus usuários.

Isso porque se tem atribuído, com exclusividade, a este sistema balanceado de responsabilidade a suposta inércia das plataformas na adoção de medidas eficientes para o combate à disseminação de desinformação e discursos de ódio e incitação à violência. Contudo, da mesma forma com que se pretendeu justificar, à época da discussão do Marco Civil da Internet, a obrigatoriedade de armazenamento de dados de usuários brasileiros em servidores no Brasil como saída para evitar o uso de sistemas tecnológicos de espionagem – o que, diga-se, é totalmente inócuo –, tenta-se hoje criar a ilusão de que a alteração do sistema de responsabilidade das plataformas previsto no marco seria a única alternativa para pacificar os conflitos político-eleitorais que recentemente experimentamos.

É certo também que, durante o processo eleitoral de 2022, o Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução n.º 23.714/2022, que possibilitou a sua atuação de ofício, sem participação do Ministério Público, para determinar a remoção de conteúdo e a suspensão integral de contas e perfis em redes sociais, tanto de pessoas comuns como de políticos com mandato em curso, sob a premissa de que aquelas condutas caracterizariam divulgação ou compartilhamento de notícias sabidamente inverídicas ou gravemente descontextualizadas, de modo que estariam atingindo a integridade do processo eleitoral, inclusive os processos de votação, apuração e totalização dos votos. Tudo em defesa dos valores e do Estado democrático.

É neste contexto que o STF deverá, amanhã, analisar se o sistema de responsabilidade das plataformas está de acordo com a Constituição federal. Não há nenhuma dúvida quanto à constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, mas parece florescer, para aqueles que pedem a revisão desse sistema, uma oportunidade de revisitar – e alterar – a opção legislativa de 2014, como se se pudesse, num passe de mágica, substituir a vontade popular, manifestada por meio de seus representantes, por meio de uma decisão da Suprema Corte.

Motivos e motivações escamoteados que visam ao exercício de controle sobre a conduta, o comportamento e as ideias da sociedade, com a utilização de meios de coerção e oneração das plataformas para que removam mais conteúdo, suspendam mais contas e perfis, sob a ameaça de sua responsabilização, não parecem guardar qualquer semelhança com a preservação dos valores democráticos, tão propalados.

Cogita-se a criação de outras exceções para a regra geral de responsabilidade das plataformas para que conteúdos antidemocráticos, violentos, discursos de ódio e discriminação passem a ser de remoção obrigatória, sob pena de responsabilização, mediante simples notificação extrajudicial da parte interessada. Neste ponto, são deixados de lado os esforços que vêm sendo empreendidos, de maneira consistente, na moderação de conteúdo dos usuários pelas plataformas, para transferir a esses entes privados o ônus de valorar, sob pena de responsabilização, se e quando determinados conteúdos e condutas são ilegais.

Voltando aos incidentes, a catálise que provocaram nas discussões sobre o papel das plataformas na sociedade contemporânea com relação aos fatos é saudável e desejável, para o aperfeiçoamento das regras legais e a sua conformação com os valores da atualidade. Porém a pacificação das relações estabelecidas na oferta de serviços e na manifestação de ideias com a edição do Marco Civil da Internet teve como início e fim o processo de debate público, amplo, democrático, maduro e legítimo dentro do Congresso Nacional, como manifestação expressa e deliberada por uma opção do legislador na criação do sistema de responsabilidade das plataformas na forma do artigo 19.

A preservação dos valores democráticos deve permear não só o agir das representações republicanas, mas também o não agir, o não interferir na reserva legal de criação e alteração das leis emanadas da vontade popular pelo Poder Legislativo, quando evidente a sua constitucionalidade e a sua interpretação reiterada conforme a Constituição federal ao longo de quase uma década. Não deve ser papel do STF avaliar se a opção do legislador na adoção do atual sistema de responsabilidade civil das plataformas de internet foi, e ainda é, a mais adequada e conveniente, cabendo-lhe reconhecer ou não a sua constitucionalidade.

