O urgente resgate do Cadastro Único

O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, disse que o governo encontrou indícios de inconsistências no cadastro de nada menos que 10 milhões de famílias hoje atendidas pelo Bolsa Família. Segundo o ministro, esses beneficiários serão convocados a comparecer aos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) ao longo dos próximos meses para comprovar sua situação e evitar o bloqueio dos pagamentos.

Ainda é cedo para fazer uma previsão segura sobre as fraudes que o recadastramento poderá revelar. Independentemente do resultado final, o ministro faz bem em iniciar seu trabalho pela necessária revisão dos dados do Cadastro Único (CadÚnico), um banco de dados com mais de 20 anos de história. Esta foi uma das principais recomendações do relatório final do grupo técnico de transição de Desenvolvimento Social. Do total de benefícios sob suspeita, quase 6 milhões se referem a famílias formadas por uma única pessoa, talvez a maior das distorções criadas pela sistemática eleitoreira do Auxílio Brasil.

Ao estabelecer um piso de R$ 600 por família, independentemente do número de componentes e de crianças, o governo de Jair Bolsonaro estimulou a população a fazer cadastros individuais para a obtenção de mais benefícios. Os dados oficiais mostram que esse incentivo foi bem compreendido. O número de famílias unipessoais no programa social saltou de 1,8 milhão em dezembro de 2018 para 5,5 milhões em outubro do ano passado, segundo o grupo técnico da equipe de transição. Boa parte desses beneficiários foi incluída no auge da campanha eleitoral.

Sob Bolsonaro, diversas políticas públicas foram destruídas, mas o que foi feito na assistência social configura um caso à parte. Simplório, fragmentado, ineficaz e sem um mínimo de foco, o Auxílio Brasil evidenciou o quanto é importante tratar a temática do combate à pobreza com a profundidade que ela requer. Sua disfuncionalidade mostra que é preciso ir muito além da inclusão das famílias ou do aumento das verbas públicas. Afinal, nunca se gastou tanto com um programa social e nunca tantas pessoas foram incluídas sem que houvesse resultados efetivos na redução da miséria. Basta ver a recorrência com que as filas para acesso aos benefícios são formadas.

O governo federal precisa articular as diversas políticas sociais existentes nas áreas de saúde e educação e restabelecer a rede de serviços, atuando em conjunto com Estados e municípios. É necessário considerar a realidade de cada família de forma individualizada e criar condições para que os beneficiários alcancem a autonomia e a emancipação. Mas, sobretudo, é essencial dar prioridade àquelas que mais precisam de ajuda: as mais pobres, quase sempre formadas por mães com filhos pequenos. O redesenho do Bolsa Família é urgente, assim como garantir mais eficiência ao gasto público. Para tanto, o País precisa ter um cadastro com informações precisas e atualizadas periodicamente. Os beneficiários dos programas sociais são cidadãos, e não massa de manobra eleitoral.