O vespeiro dos ‘jabutis tributários’

No anúncio do novo arcabouço fiscal, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reconheceu que o governo precisa elevar receitas para reduzir o déficit no Orçamento e retomar o equilíbrio das contas públicas nos próximos anos. Segundo o ministro, atingir esse objetivo não requer aumentar a carga tributária, mas enfrentar as renúncias fiscais. O alvo do ministro são as medidas que reduzem a arrecadação da União em favor de um setor ou contribuinte por meio de subsídios, isenções, anistias, desonerações ou créditos presumidos, e que ele tem chamado de “jabutis tributários”.

Entre contemplados por essas medidas, há de tudo um pouco. Estão enquadrados na categoria de gastos tributários o Simples Nacional, os incentivos para as fábricas que se instalam na Zona Franca de Manaus, os benefícios concedidos a entidades filantrópicas, a renúncia de tributação de lucros e dividendos distribuídos a pessoas jurídicas, as remissões concedidas por meio do Refis, a desoneração da folha de pagamento para setores específicos e o Rota 2030. Também integram a lista, entre muitos outros exemplos, as deduções de despesas de pessoas físicas com saúde e educação e a isenção dos itens da cesta básica.

Apesar de todas as restrições e dificuldades orçamentárias, ao menos nesse aspecto o Estado brasileiro tem sido bastante generoso. Ao longo do ano passado, o governo federal abriu mão de R$ 367 bilhões em receitas com os gastos tributários, o equivalente a 4% do Produto Interno Bruto (PIB). Quem desfruta dessas condições julga merecer o tratamento diferenciado que conquistou, ao passo que os excluídos costumam considerá-las uma verdadeira regalia.

O histórico mostra que, uma vez concedida, dificilmente a benesse é revista. Algumas não têm prazo definido para vigorar; outras são sucessivamente renovadas. A perenidade dessas medidas estimula uma prática perniciosa. Os setores costumam pedir benefícios ao governo federal, mas, em caso de insucesso, recorrem ao Legislativo, ambiente em que a defesa do lobby se dá de maneira mais difusa e opaca. Diante do protagonismo que o Congresso conquistou na definição do Orçamento e da própria agenda do País, discutir os gastos tributários tornou-se o mesmo que mexer em um vespeiro. Na teoria, é uma agenda muito fácil de defender. Na prática, é a mais difícil de colocar em prática.

Um exemplo que ilustra essa situação é a Emenda Constitucional 109/2021. Conhecida por autorizar o pagamento de um auxílio emergencial a vulneráveis no segundo ano da pandemia de covid-19, ela estabelecia, também, uma obrigação ao governo: elaborar um plano de corte de gastos tributários com vistas a reduzi-los de 4% para 2% do PIB ao longo de oito anos. Como muitas outras metas anunciadas pelo ministro Paulo Guedes, esse compromisso ficou no papel, desmoralizando o governo Jair Bolsonaro e a própria Constituição.

Nada disso, no entanto, deve ser motivo para o governo de Lula da Silva não encampar esse necessário desafio como um plano de remodelação do Estado. Para isso, será preciso aprender com os erros cometidos no passado e não apostar em estratégias que já fracassaram. Nesse sentido, mais do que simplesmente calcular os custos dessas medidas e expor os favorecidos para isolá-los, o governo seguiria um bom caminho se se dedicasse a ir além do mérito de cada setor e levantasse o que essas políticas têm trazido ao País em termos de crescimento do PIB, geração de empregos, redução de preços e benefícios aos que realmente dependem do Estado para sobreviver.

Passou da hora de o governo fazer uma análise realista sobre o custo-benefício dessas medidas, com base em dados concretos levantados pelo próprio corpo técnico do setor público, que tem plena capacidade para fazer este trabalho. Não há dúvida de que essas políticas proporcionam vantagens aos setores abarcados. A questão é se trazem, também, resultados para o País e a sociedade, e se estes mesmos resultados não poderiam ser atingidos de formas mais transparentes, eficientes e, sobretudo, menos onerosas ao Estado.