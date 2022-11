Ofensiva política contra o Judiciário

Publicidade

Um sintoma da atual crise brasileira é a irresponsabilidade. Gente com cargo público, que se comprometeu a respeitar a Constituição, tem atuado como se o único critério a pautar sua atuação fosse agradar a seu eleitorado. Para essa turma, não há separação de Poderes, não há limite constitucional. Para insuflar os apoiadores, vale até achacar o Judiciário.

Na semana passada, o deputado federal Marcel van Hattem (Novo-RS) protocolou o pedido de abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar suposto abuso de autoridade do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O documento fala em “violações de direitos e garantias individuais contra cidadãos brasileiros, políticos e também contra pessoas jurídicas, perpetradas por ministros das cortes superiores”. Segundo informou Marcel van Hattem, mais de 180 deputados apoiaram o pedido para investigar.

Além disso, cinco senadores – Eduardo Girão (Podemos-CE), Lasier Martins (Podemos-RS), Luís Carlos Heinze (PP-RS), Plínio Valério (PSDB-AM) e Styvenson Valentim (Podemos-RN) – apresentaram no Senado um pedido de impeachment contra o ministro do STF Luís Roberto Barroso. Segundo Plínio Valério, o pedido “é um recado para essa gente”, para “esse pessoal que está indo às ruas há vários dias, dando exemplo do que é ser patriota. (...) Vocês não podem esmorecer. Não desistam também do Senado”. Ou seja, o senador reconhece abertamente que o motivo real da denúncia de crime de responsabilidade contra um ministro do STF – um ato jurídico seriíssimo – foi agradar a manifestantes golpistas.

O Poder Judiciário produz diariamente muitas decisões equivocadas. O STF e o TSE não são exceções: diversos julgamentos merecem crítica e reforma, por variadas razões. Há decisões com análise superficial dos fatos. Há decisões que fazem interpretações amplas demais do Direito. Há decisões que extrapolam a competência do órgão julgador. Há decisões que demoram demais para serem tomadas. Há decisões liminares monocráticas que deveriam há muito tempo ter sido julgadas pelo colegiado. Sim, a Justiça tem muitos problemas; alguns deles bastante graves.

No entanto, o caminho para corrigir equívocos judiciais é dado pela lei processual, que prevê a possibilidade de diversos recursos. Não é fazendo pressão política sobre membros do Judiciário nem muito menos criminalizando a atividade jurisdicional. A tal da CPI do Abuso de Autoridade e o pedido de impeachment contra o ministro Luís Roberto Barroso são tentativas de violar a separação e a independência dos Poderes. Vale lembrar que já existe precedente do tratamento a ser dado a esse tipo de manobra. Em agosto do ano passado, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, rejeitou, por absoluta inépcia, um pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes que havia sido apresentado pelo presidente Jair Bolsonaro.

A Constituição garante as liberdades de expressão e de opinião. No regime democrático, especialmente importante é o direito à crítica ao exercício do poder, que inclui, por óbvio, as decisões judiciais. Todos os cidadãos, também os parlamentares, têm direito a criticar julgamentos do STF e do TSE. Mas criticar não significa desobedecer a decisões judiciais nem estimular sua desobediência. Na República, decisão judicial se cumpre. Isso significa que uma coisa é criticar uma decisão; outra muito diferente é desautorizar essa decisão, desqualificando o órgão julgador, simplesmente porque se discorda de sua aplicação do Direito.

A Lei do Abuso de Autoridade (Lei 13.869/2019) dispõe, em seu primeiro artigo, que “a divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade”. Com a tentativa de instaurar CPI contra o Judiciário em função de decisões judiciais e processo de impeachment pelo mesmo motivo, os parlamentares estão descumprindo a própria lei que o Congresso aprovou.

No Estado Democrático de Direito, não cabe achaque ao Judiciário. Afinal, não existe democracia sem Justiça independente.