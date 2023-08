Os cobiçados cargos das agências

O Tribunal de Contas da União (TCU) deve julgar um processo que pode mudar o entendimento sobre a Lei das Agências Reguladoras (13.848/2019). Relatado pelo ministro Walton Alencar Rodrigues, o caso diz respeito à presidência da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), mas tem potencial para afetar todos os outros órgãos reguladores, como os responsáveis pela energia (Aneel) e pelos planos de saúde (ANS).

A Lei das Agências foi clara a respeito dos mandatos de diretores e diretores-gerais. Eles devem ter a duração de cinco anos, sem direito à recondução. A legislação, no entanto, foi omissa em relação ao que acontece quando um diretor que já integra o colegiado da agência é nomeado para presidi-la. Embora não se trate de recondução, tal situação permitiria que ele permanecesse na cúpula do órgão regulador por mais de cinco anos.

Carlos Baigorri já era conselheiro da Anatel quando assumiu o comando do órgão, em abril do ano passado. A duração de seu mandato como presidente pode mudar a depender da decisão que os ministros do TCU tomarão agora. A área técnica da Corte de contas argumentou que ele deveria deixar a agência em novembro de 2024 – data em que se encerraria seu mandato anterior como conselheiro. Para a Advocacia-Geral da União (AGU), no entanto, ele deveria sair apenas em 2026, pois renunciou ao primeiro mandato para assumir um segundo.

A priori, a discussão seria eminentemente técnica, não fosse o fato de ela estar contaminada por motivações de ordem política que vão muito além da Anatel. Se os ministros do TCU acatarem a recomendação da área técnica, o mandato de diretores de todas as outras agências reguladoras pode ser abreviado, abrindo espaços para novas indicações e grupos políticos interessados em apadrinhá-las – seja o PT, seja o Centrão.

Essa disputa de poder está por trás, por exemplo, do entrevero público que agitou a reunião da diretoria da Aneel na semana passada: a depender da decisão que o TCU vier a adotar, o cargo de diretor-geral da Aneel poderá ser aberto imediatamente.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), manifestou preocupação sobre o processo, uma vez que pode resultar na destituição de diretores-gerais cujas condições para o cargo foram aferidas pelo Senado por sabatina e votação. “Além de ser expressão de insegurança jurídica, não é essa a inteligência da lei. Não se deve jogar fora a experiência acumulada por diretores que estão aptos a chegar à presidência do órgão”, afirmou Pacheco.

Como órgão auxiliar do Congresso, não cabe ao TCU fazer interpretações criativas sobre a legislação. A pretexto de garantir a independência das agências reguladoras, a recomendação da área técnica do TCU vai somente fragilizá-las, em total desacordo com o espírito de uma lei que visa a protegê-las. O plenário de ministros do TCU não pode dar qualquer margem para que isso aconteça. Se essa interpretação for adotada, ela deve ser aplicada com todas as precauções, valendo apenas para o futuro, sem afetar os diretores que já estão no cargo.