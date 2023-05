Os velhos problemas da Light

A Justiça do Rio de Janeiro aceitou o pedido de recuperação judicial apresentado pela Light na semana passada. O grupo acumula dívidas de cerca de R$ 11 bilhões, concentradas, sobretudo, na distribuidora, que atende 4,5 milhões de consumidores na capital fluminense e em 30 municípios do Estado. Como a legislação impede que concessionárias de serviços públicos entrem em recuperação judicial, a solicitação foi feita em nome da holding, que inclui operações em geração, transmissão e comercialização de energia.

Os problemas na Light não são recentes, mas a empresa alegou que seus desafios se agravaram nos últimos meses. Em abril, a companhia havia obtido uma liminar para suspender o pagamento de débitos e promover uma mediação coletiva com seus credores. Porém, com receio de que a cautelar fosse derrubada e as dívidas executadas, a Light apelou à recuperação judicial para impedir que a crise atingisse as operações da distribuidora, motivando em um processo de intervenção por parte da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Como era de esperar, o pedido de recuperação judicial da Light não foi bem recebido. Além de ter sido visto como uma forma de driblar as restrições da lei, ele foi interpretado como uma maneira de forçar a Aneel a referendar um reajuste extraordinário nas tarifas da companhia e de pressionar o Executivo a aprovar, de forma antecipada, a renovação da concessão da Light, que vence em 2026. O pedido causou incômodo ao governo, que precisa lidar com outras 20 distribuidoras interessadas em renovar contratos com vencimento entre 2025 e 2031. Em reação, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, declarou que empresas ineficientes não poderão renovar seus contratos.

Se a Light poderá ou não continuar à frente da concessão, é algo que cabe ao governo decidir, conforme regras ainda a serem definidas pela Aneel. Mas, independentemente do desfecho dessa novela, o governo terá de encontrar uma solução para o problema crônico dos furtos de energia que assolam a área em que a Light atua, algo que tem drenado as receitas da concessionária nos últimos anos.

Não é algo simples ou trivial. É verdade que 20% da região é dominada pelo crime organizado, o que restringe o acesso de funcionários para a realização de serviços de manutenção. Porém, de toda a energia comprada para atender a baixa tensão, a Light só consegue faturar 42% do que efetivamente entrega. É bem possível que a empresa tenha sido leniente no combate ao problema, mas o crescimento dos furtos nos últimos anos indica que os chamados “gatos” ultrapassam a temática da segurança pública e esbarram em questões sociais, culturais e comportamentais.

Qualquer medida financeira e operacional que ignore esses problemas terá efeito temporário e paliativo. A empresa que ficar responsável pela concessão precisará buscar soluções inovadoras para enfrentá-los de forma definitiva, mas o sucesso delas dependerá do apoio, da participação e da presença do Estado em uma área marcada por sua ausência há décadas.