Pacificar não é contemporizar

Na última quarta-feira, 8, o Brasil foi surpreendido por um tuíte do ditador venezuelano Nicolás Maduro celebrando um encontro com o chefe da assessoria especial da Presidência da República, Celso Amorim.

A retomada das relações diplomáticas com a Venezuela, erodidas durante o governo Jair Bolsonaro, não surpreende. Ao contrário. O presidente Lula da Silva já a havia anunciado, e fez muito bem. Para o bem ou para o mal, o fato é que os esforços internacionais envidados em 2019 para legitimar um governo interino do então presidente da Assembleia Nacional, Juan Guaidó, com vistas a reconduzir o país a eleições limpas, malograram.

Brasil e Venezuela têm muitos interesses bilaterais a serem defendidos e promovidos, e eles não podem ficar à deriva. Os dois países compartilham mais de 2 mil km de fronteiras na região delicada da Amazônia. O Brasil exporta para a Venezuela mais de US$ 1 bilhão, sobretudo em produtos agrícolas, e importa quase US$ 500 mil, especialmente em petroquímicos e derivados. Os mais de 20 mil brasileiros que vivem na Venezuela precisam de uma devida representação, assim como os cerca de 340 mil imigrantes e refugiados venezuelanos no Brasil.

Tampouco surpreende que o encontro tivesse um caráter, por assim dizer, secreto. Em relações internacionais, frequentemente o segredo ajuda a enfrentar problemas cujas soluções se tornarão, no seu devido tempo, públicas e perenes. Durante anos, por exemplo, Israel e Jordânia, mesmo em estado de guerra, estabeleceram tratativas sigilosas para amadurecer acordos que depois foram oficializados e duram até hoje.

Justamente porque a Venezuela vive uma aguda crise político-institucional, com uma oposição reprimida e um governo isolado pela comunidade internacional em razão de seus crimes contra a humanidade e violações à ordem democrática, e justamente porque o governo brasileiro se propõe a colaborar com a solução a esses conflitos não pelo confronto, como o governo anterior, mas mediando recomposições entre as partes, era razoável que o representante da Presidência brasileira iniciasse tratativas com ambos os lados nos bastidores.

O que surpreende é que justamente Nicolás Maduro tenha quebrado essa discrição, utilizando o encontro para legitimar sua posição, como se não houvesse uma situação de exceção a ser normalizada, mas, ao contrário, como se a crise já tivesse sido plenamente superada. Assim, o Brasil deu de bandeja ao ditador a foto que ele queria para propagandear que não está isolado.

É mais um caso em que o voluntarismo lulopetista emprega o capital diplomático nacional para prestigiar tiranos que destroem a democracia de seus países e ameaçam a ordem global baseada em regras, como quando Lula, contra todas as pressões da comunidade internacional para que o Irã encerrasse seu programa de armamento nuclear, fabricou com a Turquia um acordo que, na prática, só daria tempo à teocracia dos aiatolás para avançar em seu programa nuclear.

Agora, a pretexto de defender um ideal de paz que todos desejam na Ucrânia, o governo manobra nos fóruns internacionais para um cessar-fogo sem condições. Mas, assim como há uma guerra justa (a do agredido contra o agressor), há uma paz injusta. O agredido tem todo o direito de exigir o fim da agressão (no caso, a desocupação dos territórios ucranianos saqueados pela Rússia) como condição para cessar suas operações militares de defesa.

No caso do regime bolivariano, é preciso mostrar que seus crimes e violações têm consequências na comunidade internacional. Se o Brasil quer realizar um movimento de reaproximação, primeiro, para defender seus interesses e, depois, para cooperar na solução da crise venezuelana, essa aproximação não pode ser incondicional. É possível – embora o histórico de complacência do lulopetismo com atrocidades cometidas por ditaduras de esquerda deixem uma margem oceânica para dúvida – que a intenção da delegação chefiada por Amorim fosse exatamente deliberar preliminarmente sobre essas condições. Mas não foi essa a imagem transmitida alegremente pelas redes sociais de Maduro.