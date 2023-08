Para o Estado contratar bem

Há mais de 20 anos tramita no Congresso uma proposta de marco jurídico para os concursos públicos. O projeto original (PL 92/2000) foi apresentado em 2000 pelo senador Jorge Bornhausen. No ano passado, a Câmara aprovou o projeto substitutivo (PL 2.258/2022), que agora está em análise pelo Senado. Trata-se de tema importante, que regulamenta as disposições constitucionais. Apenas contratando bem, o poder público terá condições de funcionar bem, prestando bons serviços à população.

Após estabelecer os princípios gerais da administração pública – legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência –, o art. 37 da Constituição dispõe que “os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei”. Tem-se aqui um parâmetro fundamental: as regras para o preenchimento dos cargos públicos são oriundas da lei, e não da vontade do governante ou de quem está no cargo público.

Mas a Constituição vai além, dizendo que “a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei”. Ou seja, com exceção dos cargos em comissão, todos os outros devem ser preenchidos por meio de processo seletivo público, aberto em tese a todos.

A realização de concurso público é um dos grandes meios de aperfeiçoamento do poder público. No entanto, até hoje, o País nunca teve uma lei geral de concursos públicos. Entre outros efeitos, essa ausência suscita uma forte judicialização, com o Judiciário intervindo na escolha dos candidatos, o que é disfuncional. O PL 2.258/2022 é caminho para prover maior segurança jurídica.

Outro aspecto disfuncional dos concursos públicos atuais é a tendência a sobrevalorizar títulos educacionais e conhecimentos teóricos, em detrimento de habilidades que, muitas vezes, são decisivas para o exercício do cargo público. Há uma seleção desalinhada com as necessidades reais da administração pública.

No atual panorama dos concursos públicos, há baixa diversidade entre os aprovados. A renda pessoal e familiar do candidato é ainda um dos elementos preponderantes na definição do desempenho. Um dos objetivos do PL 2.258/2022 é justamente ampliar a diversidade no setor público, tornando os processos seletivos mais acessíveis, também do ponto de vista financeiro. Uma das medidas para isso é fomentar, por meio de uma regulação adequada, concursos públicos digitais.

Fruto de intenso diálogo com a academia, o PL 2.258/2022 dispõe sobre as diversas etapas de um concurso público, desde a autorização, o planejamento, a execução até a avaliação, na União, nos Estados e nos municípios. Ao fixar critérios gerais, o marco regulatório dos concursos pode contribuir para modernizar a administração pública, assegurando que os servidores públicos tenham as competências necessárias para os respectivos cargos. Todos ganham.