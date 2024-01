Lideranças lúcidas para um futuro viável

Se, por si só, a mudança do calendário não transforma automaticamente o curso dos dias, que a chegada de um ano novo nos inspire a exercitar aquela visão de tempo peculiar que nos foi ofertada por Santo Agostinho. Assim, que neste posto do presente, o único tempo que realmente temos, possamos elaborar um olhar estratégico sobre a atualidade, considerando os ecos dos caminhos que nos trouxeram até aqui e também as inspirações e oportunidades que nos movem adiante.

Fragmentado e polarizado, o planeta padece sob emergência climática. Ficou no retrovisor a larga avenida da globalização acelerada, que ensejou desinflação e crescimento. A catástrofe sanitária da pandemia acentuou os desgastes nas engrenagens globalizantes, desorganizou cadeias de suprimentos, turbinou inflação e juros mundialmente.

A polarização política e seus extremismos abalam as bases da democracia liberal. A disputa, sem perspectiva de fim, pela hegemonia global opõe os gigantes China e EUA, este a caminho de uma eleição decisiva para os rumos político-democráticos e ambientais no mundo. A invasão da Ucrânia pela Rússia e o conflito entre Hamas e Israel somam ainda mais complexidade.

Falando em horizonte, o comprometimento da viabilidade do planeta para as atuais e próximas gerações resta cada vez mais evidente. Com passos lentos e inações trágicas, o mundo, fazendo pouco-caso ou ignorando as ousadias históricas da Rio-92 e da COP21-Paris, patina sobre uma realidade ambiental de gravidade inédita na caminhada humana.

Quanto ao Brasil, experimentamos os resultados positivos da jornada reformista nos últimos anos, herança bendita de diferentes matizes político-partidários. Posso citar a autonomia do Banco Central e sua qualificada gestão da política monetária; a reforma da Previdência; e os avanços na estruturação de modernos marcos regulatórios, como na área de saneamento, que vêm promovendo o incremento de investimentos privados. A recente aprovação da reforma tributária, que tem fundamentos corretos, é uma conquista que se soma a esse patrimônio nacional. Mas é preciso ter em conta que, em razão de inúmeras exceções, a taxação do consumo poderá figurar entre as mais altas no mundo, comprometendo a aceitação social das mudanças.

Se os exemplos bem-sucedidos são consistentes e múltiplos, também o são os desafios de uma agenda impositiva. O dever de casa vai da qualificação e atualização da educação básica, passa por melhorais no ambiente de negócios e alcança os campos da segurança, saúde e infraestruturas essenciais. Uma pedra no meio do caminho é a questão das contas públicas. Ter uma regra é importante, mas o arcabouço fiscal tem sérias fragilidades, entre elas sua ancoragem em incertas e dificultosas receitas novas e seu descuido com a qualificação no gasto público.

É preciso um olhar focado nas oportunidades, tanto as decorrentes dos avanços como aquelas ensejadas pelos desafios. Nesse sentido, na mitigação das mudanças climáticas, o Brasil tem tudo para se colocar com protagonismo, com enfrentamentos urgentes, como o combate ao desmatamento, à grilagem e ao garimpo ilegal. Temos ativos ambientais únicos: a maior floresta tropical do mundo, 20% da biodiversidade do planeta e 12% de todas as reservas de água doce, além de metais fundamentais para a transição energética, como lítio, cobre e níquel.

Nossa energia já é 47% renovável, índice invejável à maioria dos países, diante da inadiável aceleração da descarbonização. O Brasil tem vento, sol, um parque hidrelétrico consolidado e experiência notável com biomassa. A oferta de energia limpa, como o hidrogênio de baixo carbono, biogás e etanol de segunda geração, pode significar ao Brasil a exploração de um mercado potencial de mais de US$ 125 bilhões. Cabe ao País estimular soluções baseadas na natureza, entre elas a instituição do mercado regulado de carbono nacional, que acolha o mercado voluntário já existente e dialogue com as melhores práticas mundiais, como a europeia.

Já suprindo 10% da demanda mundial por alimentos, temos condições de ir além, como provedores de comida, fibras e bioenergia. Isso, sem necessidade de derrubar florestas, uma vez que temos mais de 80 milhões de hectares de terras com algum nível de degradação e passíveis de serem convertidas à agricultura. Também é preciso destacar as oportunidades da digitalidade, além das frentes abertas pela demanda por infraestruturas no País.

Em todo esse movimento, um requisito básico: precisamos de lideranças habilitadas a vislumbrar e conduzir as travessias que se impõem. Necessitamos de líderes capazes de desenhar caminhos de superação e, ao mesmo tempo, qualificados a projetar horizontes sustentáveis e promissores, com vocação para comunicação e mobilização insistentes da Nação no processo de construção de melhores dias para todas e todos.

Neste percurso, que tem na virada de ano um momento tão inspirador, e retomando a referência agostiniana, que a “visão presente das coisas presentes” e “a esperança presente das coisas futuras” estejam cada vez mais aprimoradas pelo aprendizado “presente das coisas passadas” e crescentemente tocadas por estratégias fundadas em nossas oportunidades. Um 2024 de muita lucidez, trabalho e conquistas na direção do Brasil que podemos e merecemos ser.

*

ECONOMISTA, PRESIDENTE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA DE ÁRVORES (IBÁ), FOI GOVERNADOR DO ESPÍRITO SANTO (2003-2010 E 2015-2018)