O Brasil inovador que deve inspirar

Nos últimos meses, tenho visto as mais diferentes realidades de nosso país. Viajando pelo Brasil, venho conhecendo um conjunto de iniciativas sustentáveis que provam não ser necessário estar em grandes centros para pisar fundo no acelerador da inovação verde, questão fundamental para superar o principal desafio das atuais gerações: a emergência climática.

Recentemente, estive em diversos municípios nos Estados de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo, vendo de perto exemplos vindos do setor de árvores cultivadas para fins industriais, que utiliza a terra de modo inteligente, com respeito à natureza e cuidado com as pessoas.

No Triângulo Mineiro, chama a atenção como ciência e tecnologia estão intimamente ligadas na nova fábrica da LD Celulose, joint venture entre a austríaca Lenzing e a brasileira Dexco, que se uniram para investir na fabricação da celulose solúvel.

Da planta fabril de Minas Gerais sairão 500 mil toneladas anuais da matéria-prima, que abastecerão as unidades da Lenzing mundo afora para fabricação da viscose, base para produção de tecidos de alta qualidade. Essa tecnologia se traduzirá em produtos como jeans, roupas íntimas, toalhas ou uniformes para combate de incêndio.

Trata-se de aplicação da bioeconomia em seu sentido mais basilar. De origem renovável, a partir de árvores produtivas que são plantadas, colhidas e replantadas, comumente em áreas antes degradadas, esta celulose solúvel, que absorveu CO2 no campo, carrega o carbono estocado, é reciclável e biodegradável.

Também estive em Lençóis Paulista (SP), onde conheci a nova fábrica flex da Bracell. Na moderna unidade, a companhia produz celulose kraft, utilizada em embalagens de papel, e celulose solúvel, matéria-prima para diversos setores econômicos, desde a indústria da moda até a de cosméticos.

Em Ribas do Rio Pardo (MS), presenciei a transformação positiva do local, cujas terras de baixa produtividade, como pastagens, estão dando lugar a florestas plantadas. Lá, visitei ainda as obras da megaplanta da Suzano para fabricação de celulose. O olhar para novas possibilidades verdes, no entanto, vai além de nossas fronteiras. Há poucos dias a companhia inaugurou um hub de inovação na China com o objetivo de atender à demanda cada vez maior dos consumidores por biomateriais. Este é o sétimo centro de pesquisa da empresa: quatro no Brasil e três em diferentes partes do globo. Assim, a partir da pesquisa, a indústria avança na aplicação dos múltiplos usos da madeira.

Esta conexão com o mundo dá mostras do potencial brasileiro para se posicionar como um berço de soluções. Mas o impacto positivo vai além. O sucesso dessa agroindústria beneficia toda a sociedade, especialmente brasileiros e brasileiras que vivem distantes dos grandes centros. Atualmente, a indústria de base florestal tem 553 mil postos de trabalho diretos em mais de mil municípios.

Para além do emprego e da renda, as companhias do setor iniciaram um importante movimento de educação profissional. Não se trata do modus operandi já conhecido de treinar colaboradores próprios, mas de estabelecer parcerias com governos, prefeituras e Sistema S que impulsionam o conhecimento para que trabalhadores, especialmente os jovens, possam acompanhar tecnologias e carreiras que estão surgindo.

No Paraná, onde visitei as obras do Puma II, da Klabin, também vi de perto o projeto educacional da companhia na região das cidades de Telêmaco Borba e Ortigueira. A empresa apoia o desenvolvimento do ensino profissionalizante local por meio de investimento direto, da compra de equipamentos e da oferta de colaboradores para ministrar aulas. Alunas e alunos de destaque recebem como bonificação um programa de formação dentro da organização.

Essa tem sido a maneira de as empresas tentarem superar a falta de profissionais especializados. Tais medidas mitigam, mas não solucionam o quase apagão de mão de obra com formação técnica, o que escancara a necessidade de organização da educação profissionalizante no Brasil. Um desafio que precisa ser equacionado. Somente o setor de árvores cultivadas investirá R$ 54 bilhões até 2028 em novas fábricas, modernizações, florestas, logística e P&D, o que abrirá mais milhares de vagas.

Tais práticas, somadas a exemplos de sucesso como biocombustíveis, produção de energia limpa, extraordinária evolução do agro, avanço em infraestrutura a partir de concessões, entre outros setores com bom desempenho, só reforçam minha convicção de que estamos entre os dez países com maior potencial para aproveitar as oportunidades desta era da economia descarbonizada, uma grande chance, inclusive, de estimular a reindustrialização nacional.

O testemunho dessas experiências bem-sucedidas renova as energias para sustentarmos a ativa participação no debate sobre o futuro do País. Inspirações para iluminar um diálogo nacional que permita enfrentar e superar uma sucessão de equívocos históricos, repetição de erros e desarranjos que prejudicam especialmente os mais pobres. Em toda a sua vastidão de diversidades, o Brasil é um país com respostas para serem amplificadas e compartilhadas, em benefício tanto de nossa gente quanto de um planeta em convulsão climática.

*

ECONOMISTA, PRESIDENTE-EXECUTIVO DA IBÁ, MEMBRO DO CONSELHO CONSULTIVO DO RENOVABR, FOI GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (2003-2010/2015-2018)