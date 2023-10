Produzir e preservar

A humanidade, é fato, vem energizando sua caminhada rumo ao progresso à base de combustíveis fósseis, numa trajetória que nos trouxe à estação da emergência climática. Assim, sob o alarme da convulsão do clima vem se consolidado o paradigma de que a solução reside no estabelecimento da aliança entre o desenvolvimento socioeconômico e o respeito à natureza. Não há urgência maior do que encontrar rotas que contemplem tal sinergia.

Nesse sentido, é preciso seguir as pistas deixadas por aqueles que vêm fixando marcas notáveis no mapa da economia verde. Este foi o meu pensamento ao folhear as páginas do novo Relatório Anual da Indústria Brasileira de Árvores (Ibá) 2023. O documento, que será lançado nos próximos dias, demonstra com dados robustos que é possível produzir e conservar.

O setor que planta árvores para fins industriais já é o quarto maior do agro brasileiro e contabilizou recordes. Foram 25 milhões de toneladas de celulose produzidas e outras 11 milhões de toneladas de papel, além de 8,5 milhões de m³ de painéis de madeira. Os números contribuíram para uma receita bruta de R$ 260 bilhões, um aumento de 6,3%, acompanhada pela geração de 2,6 milhões de empregos diretos e indiretos, segundo dados Rais & ESG Tech.

Essas conquistas são a soma de um trabalho de décadas para a tropicalização da cultura do pinus e do eucalipto, aliado à adoção de técnicas sustentáveis de manejo. Somos um setor competitivo globalmente e o maior exportador de celulose do mundo. Foram 19,1 milhões de toneladas exportadas de celulose e 2,5 milhões de toneladas de papel. As vendas para o mercado externo somaram US$ 14,3 bilhões. Com produtos fundamentais para os planetários, este setor, com inovação e cuidado do plantio ao produto, entrega hoje, preservando o amanhã.

Em Mato Grosso do Sul, o setor tem experimentado intenso crescimento, adotando a estratégia de expansão em áreas de pastagens de baixa produtividade. Exemplo disso, Ribas do Rio Pardo reforça essa imagem. Lá, a Suzano está investindo R$ 22,2 bilhões no Projeto Cerrado, que resultará numa planta para 2,55 milhões de toneladas por ano de celulose. Cerca de 3 mil novos empregos serão gerados a partir do início das operações. Na contramão da desindustrialização, o setor tem inaugurado uma fábrica a cada ano e meio. E tem mais previsto. A carteira de investimento soma R$ 62 bilhões até 2028.

Este é um setor que faz uso inteligente da terra, respeita a natureza e cuida das pessoas. Planta, colhe e replanta em 9,94 milhões de hectares. Além disso, conserva outros 6,73 milhões de hectares de mata nativa, uma área maior que o Estado do Rio de Janeiro. Nessas áreas, prospera uma biodiversidade de mais de 8 mil espécies.

Neste ciclo renovável, planta mais de 1,5 milhão de árvores produtivas por dia, que em seu processo de crescimento capturam e estocam carbono, um serviço ambiental fundamental para o mundo que precisa combater os efeitos das mudanças no clima. Além disso, seus bioprodutos recicláveis e biodegradáveis estão substituindo muitos de origem fóssil.

Na seara energética, o relatório revela que o setor gera 86% de toda a energia que consome a partir de fontes renováveis. Usando a árvore como biorrefinaria, separa duas matérias-primas centrais: a fibra da árvore, com a qual faz mais de 5 mil bioprodutos, como livros, embalagens e lenços de papel; e a lignina, parte da estrutura que dá sustentação às árvores, utilizada para produção de energia.

Essa circularidade também está presente nas embalagens de papel, que vêm ganhando destaque na indústria florestal. A partir da ascensão do comércio eletrônico e do delivery, esse material já representa 34% do total das embalagens no Brasil. A inerente sustentabilidade das embalagens de papel explica essa expansão. Para ter uma ideia, no Brasil, cerca de 76% de todo o papel para embalagem consumido está sendo reciclado.

Ainda sobre a fibra vegetal, a celulose é objeto de pesquisa há anos, por um setor que multiplica e gera novos usos. É o caso da viscose oriunda da celulose solúvel, que, impulsionada pela demanda por uma moda mais sustentável, já representa 6% do mercado têxtil global. Outra versão da celulose, a microfibrilada, também vem sendo usada como insumo para a produção de tecidos.

E há ainda a nanocelulose, considerada um supermaterial, que está presente nas indústrias automotiva e aeronáutica por sua resistência, sua leveza e suas propriedades impermeáveis. Até mesmo nas telas de celulares, tablets e televisões a celulose está presente. Os cristais de nanocelulose carregam atributos necessários para a condução elétrica, além de sua maleabilidade, que possibilita sua presença em eletrônicos dobráveis ou flexíveis.

Numa realidade complexa, densa e desafiadora, precisamos ter a capacidade de identificar e nos inspirar em exemplos bem-sucedidos, como é o caso de iniciativas da Weg, Embraer, Gerdau, do agronegócio, do setor de árvores cultivadas, entre outras. A rota que nos dirige rumo ao progresso ambientalmente amigável é um dos caminhos para o Brasil. Um país com iniciativas vanguardistas e potencialidades ímpares pode, assim, transformar oportunidades em prosperidade, com benefícios para as atuais e as próximas gerações, por aqui e mundo afora.

ECONOMISTA, PRESIDENTE-EXECUTIVO DA IBÁ, MEMBRO DO CONSELHO CONSULTIVO DO RENOVABR, FOI GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (2003-2010/2015-2018)