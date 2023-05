Divisão entre republicanos reelegerá Biden

Se o ex-presidente Donald Trump tentar voltar à Casa Branca nas eleições presidenciais do ano que vem, como anunciou que fará, ele perderá feio, pela segunda vez, para o presidente Joe Biden. Um craque da política, com mais de meio século de carreira, Biden, que já é o presidente mais idoso da história do país, triunfará nas urnas aos 81 anos e submeterá o Partido Republicano a uma humilhação que poderá inviabilizá-lo por algum tempo para disputas nacionais. Esse desfecho não colocará a democracia americana em perigo. Ao contrário, comprovará sua resiliência e vitalidade e renovará a promessa nascida no século 18 da cabeça de meia centena de ruralistas, escravocratas e pequenos burgueses que fundaram os Estados Unidos no limiar da Revolução Industrial nos confins do Novo Mundo.

Exagero da minha parte? Se for, é reflexo da esperança de quem aqui chegou há 43 anos, acredita na máxima do reverendo negro Martin Luther King, segundo a qual “o longo arco moral da História se curva no sentido da justiça”, e crê que seus quatro filhos e sete netos serão felizes e deixarão o mundo melhor do que o encontraram.

Não me engano. A zoeira já instalada pela mera possibilidade da candidatura de Trump será grande e fará os Estados Unidos se parecerem com uma república bananeira. Mas os fatos falarão mais alto. A acusação que a promotoria do Estado de Nova York fez no mês passado contra Trump é a primeira de um conjunto de quatro esperadas no decorrer deste e do próximo anos. Elas envolvem falsificação de documentos que comprovam pagamentos de US$ 280 mil que o ex-mandatário, apoiado pela direita religiosa, instruiu intermediários a fazer a duas mulheres com quem teve casos, em troca de seu silêncio. Uma das moças é uma atriz de filmes pornográficos. A outra notabilizou-se como modelo de revistas masculinas. Outras acusações, bem mais graves, correm na Justiça Federal na capital do país e no Estado da Geórgia.

Uma delas diz respeito aos ataques criminosos que ele orquestrou com seus aliados, incluindo milícias paramilitares e a liderança do Partido Republicano, no dia 6 de janeiro do ano passado, ao Capitólio, a sede do Legislativo, com o objetivo de melar a eleição de novembro do ano anterior, que Trump perdeu feio para Biden. Outra, relacionada a esta última, corre no Estado da Geórgia, onde as autoridades eleitorais locais, filiadas ao Partido Republicano, resistiram às investidas de Trump para produzir 11 mil votos inexistentes que lhe dariam a vitória no colégio eleitoral – um anacronismo do sistema de votação que atenua os efeitos do crescimento inexorável das minorias e, por essa razão, segue em vigor.

Delitos políticos já em desuso na maioria das democracias que se dão o respeito, inclusive o Brasil, as “trumpices” têm o mérito de expor a arrogância com que os americanos, incluindo seus jornalistas, pensam e pontificam sobre o resto do mundo. A isso soma-se, agora, a denúncia sobre transgressões éticas cometidas pelo mais antigo membro da Suprema Corte, o juiz negro Clarence Thomas, um favorito dos conservadores que já foi alvo de acusação de constrangimento sexual por uma advogada negra, Anita Hill, hoje uma professora de Direito, e é um notório campeão de causas caras da direita. A alegação feita agora pela ProPublica, uma respeitada ONG dedicada a investigar denúncias de corrupção praticada em altas esferas do poder político e empresarial, alega que Thomas usou buracos legais para ocultar gordas mordomias que recebeu desde 2004 sob a forma de viagens em jatos e iates particulares de luxo de um investidor e empresário amigo. Thomas e seu benfeitor não negaram as alegações. Eles sabem que podem contar com a silente proteção da hierarquia republicana e com a maioria da militância do partido, por repugnante que isso soe e seja num país que é conhecido pelas preleções que seus líderes fazem ao resto do mundo sobre as virtudes do rule of law, o primado da lei, especialmente quando isso lhes convém.

A bancarrota moral do partido a que pertenceu Abraham Lincoln, que desencadeou uma guerra civil para enfrentar o flagelo da escravidão, revela-se hoje de forma ainda mais nítida na oposição que os republicanos fazem a qualquer tipo de limitação ou controle na comercialização de armas de fogo, cuja proliferação é a principal fonte do flagelo da violência armada nas escolas. Ela é a principal causa de mortes de menores e vitimou mais de 130 crianças, adolescentes, professoras e funcionários nos primeiros três meses deste ano, num processo que continuará até a adoção de medidas sensatas e efetivas. A insensatez dos republicanos fica evidente também em iniciativas calculadas para, sob qualquer pretexto, punir legisladores em Estados conservadores que ousam levantar-se contra causas da direita. O Estado do Tennessee, onde três crianças, duas professoras e um funcionário de uma escola presbiteriana foram assassinados recentemente, expulsou de sua Assembleia Legislativa, no mês passado, dois deputados negros por quebra de decoro. A grita foi tão forte que a Assembleia voltou atrás.

JORNALISTA, É PESQUISADOR DO BRAZIL INSTITUTE NO WILSON CENTER, EM WASHINGTON