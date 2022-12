Ocaso de Trump abre espaço para diálogo

Colecionador de derrotas políticas, falências empresariais, investigações criminais e escândalos sexuais, o ex-presidente Donald Trump, guru de Jair Bolsonaro, superou-se no sábado passado ao pedir a “suspensão” da Constituição dos Estados Unidos depois de constatar que ela não permite a anulação da eleição de 2020, que ele perdeu feio para Joe Biden, seu sucessor na Casa Branca. Como dias antes de proferir a patacoada o ex-presidente anunciara sua pretensão de concorrer à Casa Branca em 2024, seus aliados republicanos criaram coragem e começaram a se afastar de seu líder.

Visto como figura em declínio depois do fiasco das eleições legislativas do mês passado, que os republicanos esperavam ganhar, mas perderam, em grande medida por causa de sua associação com o ex-presidente e suas ideias e comportamentos estapafúrdios, Trump levou uma surra na terça-feira passada na disputa de uma cadeira ao Senado na Georgia, ganha por Raphael Warnock, pastor de uma congregação batista em Atlanta que foi um dia liderada pelo reverendo Martin Luther King, o grande mártir do movimento dos direitos civis. Warnock, que cumpria um mandato tampão, derrotou o ídolo do futebol americano Herschel Walker, um candidato inventado por Trump que se notabilizou na campanha por defender a proibição do aborto, que pagou sua ex-mulher e um par de namoradas para fazer.

Espera-se, em Washington, que o encolhimento político de Trump e a crise desencadeada na direita americana ajudem o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva a prevalecer ante as forças conservadoras, algumas fortemente antidemocráticas, que conquistaram representação significativa no novo Congresso e têm capacidade para produzir instabilidade política e dificultar a governabilidade nos meses e anos à frente.

O assessor de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, enviado por Biden a Brasília na segunda-feira passada para reiniciar o diálogo político entre os dois países, congelado há quatro anos, foi recebido por Lula e acertou com ele os termos da retomada. Em contraste com visitas preparatórias semelhantes no passado, a passagem de Sullivan por Brasília não alimentou falsas expectativas, que complicariam o diálogo substantivo que os dois governos precisam e querem empreender.

Existe em Washington um interesse genuíno num engajamento produtivo com Brasília, que resulte em cooperação efetiva em áreas e temas de interesse comum entre as duas maiores democracias do continente.

Os fatos que alimentam esses interesses não são triviais. As vitórias de Biden e dos democratas em 2020 e nas eleições legislativas do mês passado e o triunfo de Lula nas eleições presidenciais, que o recolocará no Planalto no mês que vem, puseram o Brasil e os Estados Unidos mais uma vez em rotas convergentes de afirmação da democracia que continuarão a ser testadas por seus inimigos nos dois países. Por essa razão, terão de produzir resultados visíveis e palpáveis. No caso do Brasil, trata-se de alcançar uma revitalização da economia, depois de anos de pouco ou nenhum crescimento, que contribuiu para tirar o País do mapa na corrosiva era bolsonarista.

A recuperação pelo País do espaço de liderança na pauta ambiental global é demanda urgente da comunidade internacional e tem apoio em Washington, nas principais capitais europeias – onde é considerada vital para a credibilidade das estratégias nacionais e internacionais de cooperação – e nas organizações financeiras multilaterais.

A articulação da pauta ambiental terá de incluir necessariamente os interesses do agronegócio, que é hoje o setor mais moderno da economia brasileira, por sua forte integração internacional, mas, incongruentemente, alinha-se internamente com forças reacionárias, que fazem uma oposição política quase primitiva – e igualam-se, assim, ao que há de pior na esquerda –, considerados os benefícios que os avanços da ciência e da tecnologia incorporados pelo setor já produziram e continuarão a produzir. Nesse campo, que inclui a busca da segurança alimentar global, o País só tem a perder se deixar de atualizar sua estratégia diplomática e não assumir uma atitude mais claramente propositiva dentro e fora de casa em prol da defesa e promoção de seus interesses.

A cooperação bilateral em pesquisa e desenvolvimento científico em várias áreas relevantes para a saúde dos brasileiros é outro veio precioso a retomar e explorar. Não por acaso, visita Washington esta semana uma grande delegação da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), a mais bem-sucedida entre as agências estaduais de fomento no Brasil, que construiu um valioso capital de cooperação, especialmente com os Estados Unidos, nos últimos 60 anos. As dezenas de parcerias da Fapesp com universidades e empresas são modelo e farol a iluminar o caminho de uma cooperação consequente, concebida e executada ao longo de décadas no Estado mais desenvolvido do Brasil. Não se trata de importar ou copiar esquemas de cooperação, mas de fazer mais do que o que o País faz bem.

*

JORNALISTA, É PESQUISADOR SÊNIOR DO BRAZIL INSTITUTE NO WILSON CENTER