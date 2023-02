Radicais ajudam entendimento com Biden

A arruaça golpista que convulsionou Brasília no mês passado e chocou democratas ao redor do mundo foi mero ensaio para o evento principal. Este será desencadeado quando os simpatizantes de nossos arruaceiros em Washington levarem a cabo sua ameaça de bloquear a elevação do teto da dívida americana, de US$ 31,4 trilhões alcançado no último dia 19.

Maluquice? Não para uma vintena de deputados de extrema direita do Partido Republicano que garante hoje a exígua maioria de quatro cadeiras (em 434) dos republicanos na Câmara de Representantes. Não, tampouco, para economistas e editorialistas atentos às consequências catastróficas que uma recusa de aumentar o limite das obrigações financeiras americanas e o consequente calote teria para a maior economia do mundo e para todas as demais.

Não é a primeira vez que esse cenário tenebroso se desenha no horizonte. Ele se apresenta de tempos em tempos e com crescente frequência desde outubro de 1980, quando a dívida soberana dos EUA ultrapassou a marca do primeiro trilhão de dólares, no governo do conservador Ronald Reagan. Há, porém, uma importante diferença política entre o que ocorreu no passado e o que acontece agora.

O Congresso americano está desde o mês passado à mercê de 145 deputados conservadores que votaram contra a certificação da vitória do presidente Joe Biden em janeiro de 2021, depois que uma horda de baderneiros leais ao então presidente Donald Trump invadiu o Capitólio para impedir a proclamação da vitória do líder democrata. A inusitada insurreição em Washington inspirou os ataques às sedes dos Três Poderes da República em Brasília.

Os baderneiros de verde e amarelo, um bando raivoso de nacionalistas imbecilizados por suas frustrações e incapacidade de compreender a gravidade dos desatinos que cometeram, provavelmente desconhecem que deram um forte motivo para os presidentes Joe Biden e Luiz Inácio Lula da Silva afinarem suas posições sobre o desafio comum que enfrentam de proteger e reforçar os regimes liberais democráticos que lideram.

Esse é o pano de fundo da conversa que os dois presidentes terão no Salão Oval neste mês durante a visita que Lula fará a Washington. As assimetrias entre os dois países, sempre lembradas para justificar a inação nas relações bilaterais, perderam importância ante as ameaças reais que ambos enfrentam para preservar a democracia e a ordem nas duas maiores democracias das Américas.

Uma delas deriva da cera ideológica acumulada nos ouvidos de diplomatas e políticos que os impede de escutar uns aos outros e buscar novos caminhos de cooperação em assuntos urgentes de interesse comum, como a proteção dos recursos naturais, a estratégia global sobre mudanças climáticas, o crescimento econômico sustentável e o progresso de suas agendas sociais que têm o desafio comum de superar as consequências do legado da trágica história de escravidão e desigualdade que compartilham.

O colapso da democracia brasileira é um objetivo dos inimigos de Biden nos EUA. Steve Bannon, o ex-assessor de Trump, cultiva e usa em benefício próprio as relações que desenvolveu com o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente brasileiro, desde a época em que trabalhava para o chefe supremo dos extremistas americanos na Casa Branca. Bannon é o inventor do que chama de “Movimento” – uma articulação de líderes de direita que talvez exista apenas na sua cabeça, mas já tirou o Reino Unido da União Europeia, elegeu a atual primeira-ministra protofascista da Itália e contribuiu para a conquista da maioria na Assembleia Nacional da França.

Em entrevista que deu no mês passado a Viviana Mazza, correspondente em Nova York do diário italiano Corriere de la Sera, Bannon referiu-se ao assalto às sedes dos Três Poderes em Brasília como uma “primavera brasileira”, segundo ele “dez vezes maior do que a primavera árabe” que sacudiu vários países no norte da África entre 2010 e 2012.

A tentativa de golpe de 8 de janeiro em Brasília e as concessões que Kevin McCarthy fez a deputados da ultradireita americana um dia antes para se garantir na presidência da Câmara de Representantes, na 15.ª votação, expuseram as fragilidades da democracia nos dois países. Elas ainda estarão vivas quando Biden receber Lula neste mês.

O desafio para ambos os líderes é identificar iniciativas nas quais os seus países tenham a ganhar se trabalharem juntos. No lado brasileiro, trata-se de superar o antiamericanismo que solapa há décadas os esforços de um diálogo consequente. Exemplo recente são declarações que o conselheiro de Lula para assuntos internacionais, o influente ex-chanceler Celso Amorim, fez sobre a preferência brasileira pela Rússia, o país agressor, na guerra da Ucrânia, uma estupidez que não encontra apoio na opinião pública.

No lado americano, é preciso reconhecer a perda de prestígio e influência legada por Trump e aceitar que os EUA precisam mais do Brasil hoje, na luta entre democracias e autocracias, do que precisaram desde o fim da guerra fria um quarto de século atrás. A Lula e Biden cabe fazer ajustes e testar se as duas maiores democracias das Américas são dignas desses desafios.