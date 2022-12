PNI, há 50 anos salvando vidas

O Programa Nacional de Imunizações (PNI) inicia seu quinquagésimo ano com uma história de sucesso e, após o maior teste de estresse de sua história, imensos desafios.

O PNI foi criado para consolidar a tradição vacinal brasileira iniciada na virada do século com Oswaldo Cruz e garantir à população acesso a todas as vacinas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Seus primeiros objetivos foram o controle do sarampo, tuberculose, difteria, tétano, coqueluche e pólio e a manutenção da erradicação da varíola. Nos anos 80, deu seu grande salto, com os Dias Nacionais da Vacinação, tendo como símbolo maior o mascote Zé Gotinha. Após a rubéola, o tétano e o sarampo, a pólio foi oficialmente erradicada em 1994.

Com o Sistema Único de Saúde (SUS), o PNI ganhou novo impulso, pautando-se pelo princípio da universalidade e equidade na atenção, bem como pelo princípio organizativo da descentralização, atuando numa rede articulada e hierarquizada, com metas e resultados regularmente fiscalizados. O PNI distribui 48 imunobiológicos que abrangem todos os ciclos da vida e protegem contra mais de 20 doenças, sendo recorrentemente citado como referência pela OMS e a Organização Pan-Americana da Saúde.

Hoje, no entanto, o País enfrenta seu pior momento vacinal. Em 2021, atingiu apenas 60% de cobertura na imunização geral da população. Nenhuma das vacinas do calendário das crianças menores de 1 ano, a fase mais vulnerável da vida, tem cobertura dentro dos parâmetros. O mesmo vale para outros grupos etários. O risco de reemergência de doenças erradicadas, como a pólio e o sarampo, é iminente.

As causas para esse cenário tenebroso são multifatoriais. Desde 2016, a OMS alerta para uma redução global das coberturas vacinais, seja pela complacência de uma geração já imunizada que parece ter se esquecido da importância das vacinas, seja pela ofensiva de movimentos antivacina, que têm disseminando desinformação e teorias da conspiração. Essa cultura nefasta foi acentuada durante a pandemia, que ainda provocou rupturas nas cadeias de distribuição de insumos e imunizantes.

O País não ficou imune a essa onda disruptiva, com uma agravante: ao contrário de todas as nações de expressão geopolítica e econômica, o Brasil foi a única nação a ter um chefe de Estado que fez do obscurantismo uma bandeira política. Jair Bolsonaro sabotou todas as etapas da batalha épica pelo desenvolvimento e distribuição de imunizantes contra a covid. Além de influenciar certas franjas da população, sua postura negacionista, associada a uma indefectível incompetência administrativa, desestruturou o sistema de saúde, incluindo o PNI.

A integração entre os entes federativos e as áreas de assistência social e educação está desarticulada. Nos últimos dois anos, o orçamento do Ministério da Saúde caiu de R$ 209,9 bilhões para R$ 146,4 bilhões, o mais baixo desde 2014. O orçamento do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações encolheu um terço. Na década de 80, o Brasil chegou a produzir 50% do Ingrediente Farmacêutico Ativo, que garante a eficácia dos fármacos. Hoje, produz só 5%.

Em 1973, a criação do PNI representou uma verdadeira ilha de sanidade. No auge dos anos de chumbo, essa conquista civilizatória marcou uma impressionante concordância entre a sociedade civil e o regime militar. Cinquenta anos depois, um capitão defenestrado do Exército, com a ajuda de alguns dos quadros mais medíocres e retrógrados das Forças Armadas (como o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello), perturbou como nunca esse consenso. Mas o País ainda conta com uma história de conhecimento acumulado para produzir e distribuir vacinas. Precisará de um choque de gestão e recomposição orçamentária – um dos maiores desafios do novo governo – e, acima de tudo, de uma mobilização da sociedade para revigorar sua cultura vacinal, corporificada no PNI. Por mais dilapidado que tenha sido, esse patrimônio se mantém rico e pronto para ser inoculado com novas energias cívicas para avançar em sua missão saneadora por mais 50 anos.