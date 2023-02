Polícia violenta e mal treinada é inconstitucional

Quando uma operação policial terminou com pelo menos 23 mortos na Vila Cruzeiro, na cidade do Rio de Janeiro, em maio do ano passado, o Supremo Tribunal Federal (STF) foi acionado por meio de uma Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF). No ano anterior, outra incursão policial no Jacarezinho, também no Rio, havia resultado em 28 mortes, na ação mais letal de que se tem notícia naquele Estado. Diante de casos tão assombrosos, que violam direitos e garantias previstos na Constituição, era preciso fazer algo. O relator da ação, ministro Edson Fachin, determinou que o governo do Estado do Rio de Janeiro elaborasse um novo plano de redução da letalidade das polícias fluminenses.

Em resposta ao pedido de Fachin, o governo do Rio de Janeiro apresentou, em dezembro de 2022, um plano genérico e incompleto, sem prazos e indicadores específicos. Diante disso, o ministro do STF proferiu nova decisão, tratando de um ponto específico que tem se mostrado muito relevante na diminuição da letalidade policial: a instalação de câmeras nas fardas e viaturas policiais. Em concreto, Fachin inquiriu a administração estadual do Rio de Janeiro a respeito do uso do equipamento pelo Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar (Bope) e pela Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais da Polícia Civil (Core). Pediu um cronograma para a adoção das bodycams pelos policiais das unidades especiais.

O governador Cláudio Castro (PL), por meio da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, recorreu da decisão do STF. Mencionando pareceres da Polícia Militar e da Polícia Civil, alegou que o uso das câmeras corporais poderia pôr “em risco a vida de policiais e de terceiros, bem como o necessário sigilo das estratégias, táticas e, até mesmo, protocolos de atuação”, como noticiou o jornal O Globo.

São muitas as experiências, nacionais e internacionais, que contradizem as alegações das autoridades fluminenses. “Os batalhões de Choque e os Baeps (unidades da PM paulista), que usam câmeras, assemelham-se muito ao Bope e à Core, e temos dados positivos. Tudo depende do grau de treinamento. Tropas bem preparadas não temem a implementação”, afirmou José Vicente da Silva, coronel reformado da PM paulista e ex-secretário Nacional de Segurança Pública.

No Estado de São Paulo, o uso de câmeras não só fez cair o número de civis e policiais mortos em serviço, mas, como informou o Estadão, reforçou a repressão à violência doméstica, ao porte de drogas e à posse ilegal de armas. Sem falar no uso de imagens para orientar o treinamento da tropa. Com tantas evidências positivas, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) reviu sua posição dos tempos de campanha eleitoral e hoje defende a iniciativa.

É preciso investir na formação dos policiais, especialmente em locais, como o Rio de Janeiro, com forte histórico de violência policial e de atuação descuidada dos agentes. Às vezes, carregar um pedaço de madeira, um guarda-chuva ou uma furadeira pode representar a sentença de morte perante um policial mal treinado.

Infelizmente, as alegações contra o uso de câmeras nas unidades especiais de segurança parecem evocar o raciocínio torto e inaceitável de que tropas de elite devem ter a liberdade de fazer coisas que as câmeras não poderiam registrar. Trata-se de grave equívoco. O papel da polícia é combater o crime dentro da lei. Não há dúvida de que, no Estado Democrático de Direito, há sigilos legítimos; por exemplo, na diplomacia. No entanto, não faz nenhum sentido encobrir a atuação de policiais diante da população civil. Uma polícia autorizada a agir nas sombras facilmente se converte em uma polícia fora da lei.

É sintomática a resposta do governo do Estado do Rio de Janeiro ao STF, resistindo a adotar um equipamento que tem se mostrado tão eficaz na proteção da vida e no aperfeiçoamento das ações policiais. A violência policial e a insegurança pública não são fenômenos casuais. São fruto de reiteradas escolhas, que violam a Constituição.