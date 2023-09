Política de redução de danos fiscais

O governo enviou ao Congresso o Orçamento com previsão de déficit zero em 2024. A despeito das dúvidas de que será capaz de alcançar a meta fiscal no ano que vem, o Executivo não apenas reiterou essa intenção, como apresentou uma lista de medidas que, segundo os cálculos da equipe econômica, poderão render até R$ 168 bilhões para os cofres da União.

Muitas dessas medidas dependem da aprovação do Congresso – e, portanto, requerem muita articulação política, liberação de emendas parlamentares e cargos para acomodar novos aliados na Esplanada dos Ministérios. Além da taxação das apostas esportivas, dos fundos exclusivos e das offshores, o governo quer acabar com a dedutibilidade dos juros sobre capital próprio. Contar com elas para zerar o déficit coloca uma pressão adicional sobre o Legislativo, uma tática que tem seus riscos.

Algumas das propostas mencionadas pelo governo já receberam aval do Legislativo, como o projeto que retoma o voto de qualidade no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) ou decisões favoráveis de tribunais superiores, como a que tributou benefícios fiscais do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Em ambos os casos, a equipe econômica sustenta que a expectativa de arrecadação é conservadora, mas os valores inspiram certo grau de ceticismo – R$ 54,7 bilhões com o primeiro e R$ 37,3 bilhões com o segundo.

O certo é que a realidade fiscal não tem dado espaço para tamanho otimismo. O governo registrou déficit primário de R$ 35,93 bilhões em julho e acumula um rombo de R$ 97 bilhões nos sete primeiros meses do ano, o equivalente a 0,95% do Produto Interno Bruto (PIB), muito próximo da promessa do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para todo o ano de 2023.

Enquanto a arrecadação não tem correspondido à altura das necessidades do País, o aumento de gastos autorizado pela Emenda Constitucional 126/2022, oriunda da PEC da Transição, fez um estrago e tanto nas contas públicas deste ano e já pesa sobre o próximo. As despesas primárias devem aumentar R$ 129 bilhões em 2024 e, desse total, R$ 120 bilhões serão obrigatórias.

Tantas incertezas do lado das receitas e certezas do lado das despesas levaram parte do governo e do Congresso a defender a flexibilização da meta fiscal já de saída. Embora zerar o déficit seja um objetivo difícil, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, acertou ao bater o pé na manutenção da meta. Ceder aos apelos políticos, neste momento, daria força ao fogo amigo daqueles que desejam arrombar de vez a porteira do gasto público e enfraqueceria o arcabouço que acaba de ser aprovado pelo Congresso e sancionado pela Presidência da República.

A manutenção da meta deve ser ocasião para o governo, em primeiro lugar, controlar e revisar seus gastos, além de trabalhar pela aprovação de medidas que recomponham a arrecadação. Também deve funcionar como um freio a propostas que, abrindo mão de receitas ou elevando as despesas de forma permanente, costumam passar pelo Legislativo sem muita dificuldade.