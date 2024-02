Por uma comunicação humana no século 21

O papa Francisco publicou há poucos dias sua mensagem para o 58.º Dia Mundial das Comunicações Sociais, que, neste ano, será celebrado pela Igreja Católica em 12 de maio. A mensagem papal revela desde o título – Inteligência artificial e sabedoria do coração: para uma comunicação plenamente humana – a preocupação do pontífice com o desenvolvimento e o alcance de ferramentas de inteligência artificial (IA) e de que modo isso pode afetar uma das mais humanas das capacidades. Com uma singela pergunta, Francisco sintetiza uma apreensão que não é só dele, mas de boa parte dos líderes mundiais nesta quadra da história: “O que então é o homem, qual é a sua especificidade e qual será o futuro desta nossa espécie chamada homo sapiens na era das inteligências artificiais?”.

A resposta a essa questão, fundamental para o entendimento de como serão as relações entre os indivíduos e as nações no século 21, não é de interesse circunscrito aos muros do Vaticano. Basta lembrar que o Global Risks Report 2024, do Fórum Econômico Mundial, classificou as fake news geradas por IA como “a maior ameaça global a curto prazo”. Por sua vez, o Fundo Monetário Internacional (FMI) apontou para o possível aprofundamento de desigualdades a partir da disseminação do uso de IA nas mais variadas cadeias produtivas, além, é claro, de mudanças significativas que a IA empreenderá no mundo do trabalho. Essas visões, contudo, embora demonstrem preocupação, passam longe do pessimismo. Como bem resumiu a diretora-geral do FMI, Kristalina Georgieva, “a IA pode ser assustadora, mas também pode representar uma grande oportunidade para todos. Cabe a nós usá-la da melhor forma possível”.

Eis a chave para a humanidade lidar bem com essa nova etapa do imparável progresso tecnológico. Não foi por acaso que o papa Francisco, com muita sensibilidade, uniu as palavras “inteligência” e “sabedoria” em sua mensagem. O desenvolvimento da IA, não resta dúvida, contribuirá cada vez mais para a resolução de problemas de toda ordem, o que não é outra coisa senão uma das manifestações de inteligência como habilidade analítica, criatividade e exercício lógico. Contudo, todo esse instrumental prático terá serventia limitada ou danosa se for usado sem sabedoria, vale dizer, desacompanhado de uma compreensão ampla da vida e das relações humanas e, não menos importante, de uma consideração ética sobre as implicações futuras de decisões tomadas hoje.

O papa Francisco já demonstrou ser um líder religioso que compreende o mundo de seu tempo. O pontífice sabe que o desenvolvimento científico não só é virtualmente ilimitado, como é inerente à própria natureza humana. E é exatamente com essa visão – atenta, mas não assustada – que Sua Santidade abordou a IA na mensagem preparatória para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, recomendando que, ao lidar com essa tecnologia, os indivíduos devem antes “limpar o terreno das leituras catastróficas e de seus efeitos paralisadores”. Com essas palavras, Francisco convida à reflexão sobre o desenvolvimento tecnológico não como algo que afaste os indivíduos de sua humanidade, mas, ao contrário, sobre como a tecnologia pode ser um meio de aprimorar e enriquecer as capacidades humanas, entre as quais a comunicacional.

“A sabedoria do coração”, concluiu o papa Francisco, “é a virtude que nos permite combinar o todo com as partes, as decisões com suas consequências, as grandezas com suas fragilidades, o passado com o futuro, o eu com o nós.”

A comunicação entre as pessoas é regida por emoções, nuances culturais e contextos históricos e sociais. A IA, por outro lado, opera sob uma lógica binária, buscando padrões orientada por uma programação voltada exclusivamente à eficiência, sem perscrutar, obviamente, as profundezas da experiência humana. A questão levantada pelo papa Francisco, portanto, não é se podemos integrar a IA ao processo comunicacional, mas como podemos fazê-lo de maneira que a ferramenta preserve a essência humana, não fomente a discórdia e assegure a paz.