Prevalece a razão

O Conselho Monetário Nacional (CMN) manteve a meta de inflação para 2024 e 2025 em 3% e definiu o mesmo objetivo para 2026. O colegiado também decidiu adotar a meta contínua a partir de 2025, em substituição à apuração pelo ano-calendário. Foi a primeira mudança substancial em relação ao sistema de metas de inflação, criado há 24 anos, e, felizmente, foi uma mudança positiva e alinhada a práticas internacionais.

Em termos práticos, o trabalho do Banco Central (BC) continua o mesmo. Não é de hoje que a autoridade monetária guia suas decisões pelo horizonte relevante, que considera o período de 18 meses à frente. Mas o fato de que essa prática foi referendada pelo CMN faz toda a diferença, especialmente em um governo em que o presidente faz questão de expor sua hostilidade em relação ao BC.

O CMN é o órgão superior do Sistema Financeiro Nacional e tem como responsabilidade a formulação da política monetária e de crédito. Embora o colegiado se reúna com frequência mensal, raramente seus trabalhos figuram nas manchetes do noticiário, exceto em junho, quando as metas de inflação são anunciadas.

Neste ano, a reunião era aguardada por outras razões. Era a primeira vez que uma decisão tão relevante seria tomada por um CMN de composição mista. Dois dos três membros, os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e do Planejamento, Simone Tebet, foram escolhidos por Lula da Silva, enquanto o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, foi indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.

Desde que assumiu o cargo, Lula atacou Campos Neto, criticou a taxa básica de juros, condenou a autonomia do Banco Central e insinuou que a meta de inflação era muito rígida. Considerando que os membros do Copom têm mandato fixo, que a posição de Campos Neto está garantida até o fim de 2024 e que a autonomia do BC não poderia ser revertida sem o aval do Congresso, o único campo que Lula poderia explorar agora seria o CMN, por meio da maioria de votos que tem no colegiado.

Mudar a meta, no contexto atual, não alteraria a inflação de imediato, mas teria impacto nas expectativas sobre o comportamento dos preços no futuro e na curva longa de juros. São informações anódinas para a maioria da população, mas relevantíssimas para o BC, parte fundamental do horizonte relevante sempre mencionado pelos diretores e pelas divulgações oficiais do órgão.

Quando as expectativas de inflação superam a meta, ou seja, estão desancoradas, o BC sobe os juros ou mantém a taxa em um nível restritivo por mais tempo. Uma vez que as expectativas finalmente estão mais próximas da meta depois de tantos meses, alterar a meta neste momento seria contraproducente, e também trágico para um governo que busca obter credibilidade na condução de sua política econômica.

Ainda assim, Lula poderia facilmente ter ignorado a realidade e usado a maioria de votos que tem no CMN para alterá-las. Goste-se ou não, é prerrogativa do governo. Se não o fez, foi por mérito de Haddad, que, além da habilidade e interlocução que demonstra ter com o Congresso, investidores e setor produtivo, parece ser o único conselheiro que Lula ouve em seu terceiro mandato.

Uma vez que as metas foram mantidas, ainda faltam informações sobre como funcionará o novo sistema de apuração do objetivo contínuo. Não está claro se a tradicional carta do BC ao Ministério da Fazenda, enviada em janeiro para explicar por que a meta não foi cumprida, ainda será necessária. Sem as pressões sazonais que o ano-calendário impõe, o intervalo de tolerância de 1,5 ponto porcentual pode se tornar exagerado.

São detalhes que, no entanto, não tiram a relevância de uma decisão que valoriza o trabalho do Banco Central e contribui para eliminar ruídos que impediam o início do ciclo de queda dos juros. Ademais, ela devolve parte da institucionalidade perdida nos anos sob Jair Bolsonaro. Tendo a chance de agir como um instrumento político do governo, o CMN atuou como um órgão de Estado, algo que deveria ser obrigatório, mas que os anos recentes provam que deve ser celebrado.