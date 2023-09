Proposta esquisita

O governo Lula recorreu ao Supremo Tribunal Federal (STF) para derrubar o limite ao pagamento de precatórios estabelecido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. A solicitação está em uma petição da Advocacia-Geral da União (AGU), apresentada no contexto de duas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (Adin) protocoladas pelo PDT e pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Na peça, o governo solicita ao STF que reconheça a inconstitucionalidade das emendas constitucionais que impuseram um teto anual aos precatórios e autorize a abertura de R$ 95 bilhões em créditos extraordinários para quitar o estoque que ficou para trás. É o tipo de medida perigosa que merece uma análise cautelosa, levando em conta a origem do problema e a solução elaborada, bem como todas as suas implicações.

Tudo começou em 2021, quando o então ministro da Economia Paulo Guedes comparou as dívidas da União já reconhecidas pela Justiça a um “meteoro”. A estratégia não enganou ninguém. Era uma desculpa para adotar medidas populistas que não cabiam no Orçamento nem no teto de gastos às vésperas da campanha de Bolsonaro à reeleição.

Para dar ares de legalidade a esse calote institucionalizado, o Executivo recorreu a uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que, por óbvio, jamais contou com o apoio deste jornal (ver o editorial Calote e reeleição, de 24/9/2021).

Dito isso, ninguém haveria de criticar um governo que desiste dessa burla para retomar o pagamento dos precatórios com regularidade. Em tempos estranhos, pode parecer algo inovador ou revolucionário, mas é bom lembrar que pagar dívidas em dia é uma obrigação de todo e qualquer governo.

Mas o diabo, como todos sabem em Brasília, mora nos detalhes. Sem espaço no Orçamento para quitar todos os valores atrasados sem descumprir as metas fiscais, o Executivo sugeriu segregar as parcelas que compõem os precatórios. O principal da dívida continuaria a ser tratado como despesa primária, sujeito aos limites impostos pelo arcabouço fiscal e contabilizado na apuração da meta. Juros e correção monetária, por sua vez, passariam a ser classificados como despesa financeira – ou seja, aumentariam o endividamento, mas não afetariam o gasto primário nem o alcance da meta.

Em primeiro lugar, tal plano comprometeria a confiabilidade das estatísticas financeiras do País, oficialmente a cargo do Banco Central (BC). A ideia distorce os conceitos mais básicos da contabilidade pública e ignora as diretrizes do manual do Fundo Monetário Internacional (FMI), para quem despesas judiciais devem ser computadas como gastos primários.

Mas a essas críticas o governo se antecipou. Na petição, a AGU pede ao STF que empurre goela abaixo a nova classificação dos precatórios também ao BC – tipo de iniciativa que daria orgulho aos pais da contabilidade criativa que vigorou no governo Dilma Rousseff.

A correção de um erro do passado não pode ser ocasião para incorrer em um novo equívoco. Dar o devido fim à novela dos precatórios requer pagar os atrasados dentro das regras do arcabouço que o próprio governo propôs. O mecanismo tem flexibilidade para esse tipo de demanda extraordinária. O que o governo parece querer é desviar-se dos amargos gatilhos que o dispositivo impõe quando a meta é rompida.

Cheira a oportunismo o enorme esforço de comunicação que o governo fez para provar as boas intenções embutidas na proposta de regularização do pagamento dos precatórios. O secretário do Tesouro Nacional, Rodrigo Ceron, disse ao Estadão que o País está em “moratória” perante investidores. Reconhecer esse fato, no entanto, não implica justificar uma nova manobra para pagar os precatórios atrasados.

Reforçar a credibilidade do arcabouço passa por contabilizar todos os gastos de forma transparente, e não por recorrer a subterfúgios para alcançar um resultado primário sem valor de face. Para eliminar o calote de Bolsonaro, o governo Lula parece ter optado pela maquiagem fiscal. Essa conta pode até demorar a se materializar, mas também chegará, erodindo a credibilidade das contas públicas, algo que se leva muito tempo para construir e muito pouco para perder.