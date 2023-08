Putin consolida seu poder

Se é possível que surjam outras explicações para a colisão do avião que matou o mercenário russo Yevgeny Prigozhin e outras dez pessoas, o palpite de 10 em 10 analistas de política internacional é de que foi uma execução orquestrada por Vladimir Putin. “Não tenho certeza do que aconteceu, mas não estou surpreso”, resumiu o presidente americano, Joe Biden. “Não há muita coisa que aconteça na Rússia sem que Putin esteja por trás.”

De fato, a morte de Prigozhin foi chocante, mas não surpreendente. Na verdade, não foi surpreendente porque foi chocante. O choque é cada vez mais o recurso de Putin para impor um simulacro de ordem no caos que ele fabricou. Uma execução pública – tremendamente pública – está em linha com seus métodos. Assim como uma retaliação teatralizada.

Prigozhin morreu exatamente dois meses após mobilizar seus mercenários do Grupo Wagner num motim abortado por um acordo nebuloso com Putin. Horas antes, o general Sergei Surovikin, um associado de Prigozhin suspeito de auxiliar a rebelião, foi formalmente dispensado. No mesmo dia em que a Ucrânia celebrava seu Dia da Independência, Putin participava de uma homenagem a uma vitória de tropas soviéticas sobre invasores alemães na 2.ª Guerra.

Assim como a rebelião de Prigozhin foi, para efeitos públicos, a maior ameaça ao regime de Putin em 20 anos, sua morte dramática foi provavelmente calculada para mostrar aos russos, especialmente a potenciais conspiradores, que Putin usará métodos sempre mais brutais para perseguir sua obsessão por reconstruir um império russo. Aqueles no Ocidente que creem que Putin pode ser dissuadido por apaziguamento ou constrangimento deveriam tomar nota dessa lição.

Com a aniquilação de Prighozin, quaisquer expectativas de uma desestabilização a curto prazo do regime se tornaram pó. Nos últimos dois meses, Putin suprimiu diligentemente todas as margens de risco. As brigadas do Grupo Wagner foram removidas do front ucraniano. O Kremlin manobrou para assumir o comando dos mercenários na África. O curso da guerra mudará pouco. Os efeitos das sanções ocidentais se fazem sentir na desvalorização do rublo, mas não o suficiente para desacelerar a mobilização de recursos que têm freado a contraofensiva ucraniana. O plano de Putin ainda é perpetuar uma guerra longa para exaurir os recursos ucranianos e desgastar o engajamento ocidental. Em casa, mesmo que esteja arruinando as perspectivas econômicas de uma geração, sua autoridade é incontestável.

Mas, para o mundo, a legitimidade de Putin, e junto com ela a de toda a Rússia, está sendo pulverizada. No palco mundial, a autoridade do país se sustenta sobre o terror. A Rússia é hoje um Estado mafioso, com o qual, pela força das circunstâncias – ou, no caso, pela força de suas ogivas –, se pode até negociar, mas no qual não se pode jamais confiar. A ascensão e queda – literal – de Prighozin, ele mesmo resultado desse regime delinquente, é o símbolo emblemático de um Estado em que a força da lei foi esmagada pela lei da força.