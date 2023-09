Quando os dois estão errados

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), mandou alguns recados ao governo nos últimos dias. Depois de semanas, submeteu ao plenário da Casa o projeto que cria o novo arcabouço fiscal e a medida provisória (MP) que reajusta o salário mínimo e corrige a tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física, ambos aprovados. Por outro lado, recusou-se a pautar duas medidas provisórias que estavam próximas de vencer e, por isso, devem perder a validade.

As medidas provisórias tratavam de um plano para retomar obras na área da educação básica e de uma proposta para regulamentar mudanças no vale-refeição. Segundo o jornal Valor Econômico, Lira tomou a decisão por conta própria, sem consultar a posição das lideranças. Embora a escolha dos projetos a serem pautados seja uma prerrogativa do presidente da Câmara, a postura não combina com o discurso de Lira. Basta lembrar que, na cerimônia de posse na presidência da Câmara em 2021, o deputado defendeu o princípio da coletividade e da colegialidade – “a Câmara do nós”, em oposição à “Câmara do eu”.

O Executivo engoliu as derrotas a seco, a ponto de o líder do governo na Casa, José Guimarães (PT-CE), ter assumido o compromisso de que novas medidas provisórias somente seriam editadas apenas em caso de urgência – ou seja, admitiu que o Palácio do Planalto não tem cumprido os requisitos constitucionais para a edição de MPs. A preferência será pelo envio de projetos de lei, cuja vigência se inicia somente após aprovação do Legislativo e sanção presidencial.

O tema das MPs é amplo, com vários aspectos a serem considerados. Arthur Lira faz bem em tentar limitar o apetite do Palácio do Planalto na edição de medidas provisórias, que, segundo a Constituição, têm um caráter excepcional. Trata-se de ato do Executivo com força de lei, a ser utilizado apenas em caso de relevância e urgência.

Desde 1.º de janeiro, foram publicadas 29 MPs – em média, quase uma por semana. Tal número mostra que o governo atual tem uma compreensão bastante ampla dos seus poderes. No entanto, apenas 4, das 29, foram efetivamente convertidas em lei, enquanto 11 caducaram. Essa baixíssima taxa de conversão mostra o real apoio que o governo tem no Congresso. Não consegue aprovar sequer os temas que, a princípio, seriam suas prioridades, a merecer a edição de uma medida provisória.

A oposição de Arthur Lira às MPs não é motivada, no entanto, pela letra da Constituição. O que parece mais incomodar o deputado é a perda do poder que havia acumulado durante a pandemia de covid-19, quando vigorou o rito extraordinário das medidas provisórias. À época, abriu-se uma exceção para permitir que as MPs fossem apreciadas diretamente em plenário, antes na Câmara e depois no Senado, com alterações feitas a toque de caixa durante a votação – o que dava a Lira um poder rigorosamente desproporcional.

Na tramitação convencional, definida pela Constituição, as MPs passam por comissões mistas antes de serem submetidas ao plenário. Nelas, deputados e senadores se alternam na relatoria das propostas e não é possível pautar, em plenário, mudanças que não tenham sido propostas anteriormente, na fase da comissão.

O que tem ocorrido, na prática, é uma subversão da Constituição: orientados por Lira, os partidos não indicam deputados para as comissões, o que impede sua instalação. Sem as comissões, as MPs não tramitam e acabam por perder validade ou serem aprovadas às vésperas de caducar, com o texto mais facilmente moldado pela Câmara, como convém a Lira.

O governo tem abusado das medidas provisórias – e, verdade seja dita, não é algo restrito a Lula. A solução para os casos de abuso, nos quais se descumprem os requisitos constitucionais de relevância e urgência, não é conferir mais poder a Lira. O caminho institucional é a devolução da medida provisória ao Executivo, prerrogativa que cabe ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). É urgente encontrar uma via de mais equilíbrio nas relações entre Executivo e Legislativo que passe longe da simples chantagem.