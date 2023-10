Receita velha para montadora nova

O grupo chinês BYD assumiu as operações de uma fábrica que já havia pertencido à Ford, em Camaçari (BA). No complexo industrial abandonado pela montadora norte-americana em 2021, a BYD pretende investir R$ 3 bilhões para produzir três modelos da marca, sendo dois elétricos e um híbrido, além de caminhões e ônibus, e instalar uma unidade de processamento de lítio. A pretensão é transformar a localidade no “Vale do Silício” brasileiro.

Como costuma acontecer nessas ocasiões, o evento contou com a presença de autoridades, entre elas o vice-presidente Geraldo Alckmin e o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues. A cerimônia foi marcada pela instalação de uma pedra fundamental que simboliza novos tempos para a região e para mais de 5 mil empregados diretos e indiretos. Serão mesmo? Tomara, mas não é o que parece.

Antes mesmo de começar a produção, prevista para o fim de 2024, a BYD batalhou arduamente para garantir a concessão de benefícios fiscais, sem os quais muito provavelmente o investimento jamais seria realizado. A chinesa tem muito a comemorar: aos 45 minutos do segundo tempo, deve conseguir enquadramento no programa especial que oferece incentivos para montadoras no Nordeste, cuja vigência se encerra em 2025.

Tal benesse deve ser garantida na forma de uma emenda da reforma tributária que tramita no Senado, de autoria do senador Otto Alencar (PSD-BA). Um dos motes da proposta da reforma é justamente dar fim à nefasta guerra fiscal entre os Estados, na qual as montadoras – e a Ford, em particular – tiveram um papel preponderante na década de 1990. Seria irônico, não fosse trágico.

O governador da Bahia, por sua vez, enviou um projeto de lei à Assembleia Legislativa para isentar o IPVA de veículos elétricos com valor de até R$ 300 mil. Poucas vezes se viu um exemplo cristalino da famosa regressividade da carga tributária. Certamente, na avaliação dele, deve haver uma boa razão para garantir que proprietários com tamanha capacidade financeira fiquem isentos do imposto, enquanto os donos de veículos mais antigos e baratos tenham de contribuir com as finanças estaduais.

É de estarrecer a facilidade com que o Estado se dispõe a abrir mão de receitas próprias. Em ambos os casos, a arrecadação é compartilhada com municípios. Teriam os prefeitos concordado com as medidas? Não faltam estudos a questionar se as isenções de fato compensam os resultados efetivos desse tipo de iniciativa na economia.

Romper este ciclo de eterno retorno é uma das condições necessárias para o País reverter um histórico de resultados fiscais pífios e crescimento econômico baixo e claudicante. Não se trata de rejeitar a chegada de investimentos ou a geração de empregos, mas de parar de cometer os mesmos erros que marcam a relação entre o Estado e a indústria automotiva desde a década de 1920.

Um primeiro e importante passo seria levantar e avaliar os custos e benefícios dessas políticas antes de anunciá-las com pompa e circunstância. Foi, aliás, o cálculo que fez a Ford ao decidir deixar o País há dois anos.