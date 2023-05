Remendo argentino

O novo pacote de medidas econômicas anunciado pelo governo da Argentina está fadado ao fracasso. Essa é a avaliação de especialistas e também a conclusão a que se chega quando se olha o passado recente do país vizinho e sua política econômica.

A atual crise argentina já é considerada a mais severa em duas décadas – e isso significa muito num país que vive de crise em crise. Pelo andar da carruagem, é possível esperar que os problemas se aprofundem antes que haja uma melhora – o que provavelmente só deve acontecer depois das eleições presidenciais deste ano, marcadas para 22 de outubro, conforme o resultado do pleito.

Qualquer indicador econômico e social que se tome em consideração, no cenário argentino, indica a gravidade da situação. Em geral, presta-se atenção na inflação e nas taxas de juros, que atingem níveis estratosféricos. Mas outros dados assustam. Veja-se o nível das reservas internacionais. No Brasil, o total era de US$ 348 bilhões em março; na Argentina são cerca de 10% desse valor – as reservas em abril caíram US$ 4 bilhões, ficando em US$ 35 bilhões.

O Produto Interno Bruto (PIB) praticamente ficará estagnado neste ano: as previsões são de um aumento de 0,2%. Depois de anos de crescimento econômico medíocre e inflação persistente, aproximadamente 39,2% dos argentinos — em torno de 18 milhões — viviam em situação de pobreza no segundo semestre do ano passado, acima do nível dos seis meses anteriores, de 36,5%, segundo dados oficiais.

Pressionado pela deterioração da economia, o governo do presidente Alberto Fernández anunciou domingo mais uma tentativa de conter a inflação, que teve um aumento de 8,4% apenas no mês de abril. É mais do que toda a inflação brasileira em 12 meses. A taxa anual na Argentina ultrapassou os 100%.

O pacote de medidas também busca frear a valorização do dólar ante o peso. Entre as decisões estão a subida das taxas de juros, a maior liberdade para o Banco Central (BC) controlar a moeda estrangeira e a aceleração de acordos com o Fundo Monetário Internacional (FMI). Como se poderia imaginar, nada mudou no mercado de câmbio. Relatos da imprensa de Buenos Aires informam que o dólar “blue” (a cotação da moeda no mercado paralelo, sem autorização do BC argentino) teve novas altas, ficando muito próximo do recorde registrado em abril.

Diz o preceito bíblico que não se deve colocar remendo novo em roupa velha porque o remendo esgarça ainda mais o tecido da roupa, e o rasgo aumenta. São muitas as comparações que podem ser feitas a partir das decisões econômicas do fim de semana. As medidas se assemelham a um conserto feito às pressas no asfalto de uma rua esburacada, antes que os buracos sejam tapados. E o problema é que a falta de credibilidade do governo torna extremamente complicada a adoção de uma reformulação da política econômica que mirasse o médio e longo prazos. De acordo com pesquisa do instituto Management & Fit mencionada pelo jornal Clarín, 68% da população desaprovava a gestão de Fernández em maio do ano passado. E isso antes da aceleração da inflação.