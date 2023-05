Reprovação em massa no teste da transparência

Somente a Câmara Legislativa do Distrito Federal e as Assembleias Legislativas do Espírito Santo, de Minas Gerais e do Ceará passaram no teste da transparência, integridade e governança pública, informou o Estadão em reportagem publicada na semana passada, com base em levantamento elaborado pelo capítulo brasileiro da Transparência Internacional. Na composição do Índice de Transparência e Governança Pública (ITGP), apenas 4 entre 27 unidades da Federação são capazes de oferecer dados que deveriam estar facilmente disponíveis para o distinto público. É o caso de dados relevantes, como o custeio de despesas dos deputados estaduais, os salários pagos a servidores, as viagens oficiais, a agenda de parlamentares com grupos de interesse ou até informações prosaicas, como a presença em plenário.

Se as assembleias com nota razoável têm o que comemorar, os resultados, quando vistos em seu conjunto, se mostram especialmente sombrios. O ITGP aponta cinco classificações: ótimo, bom, regular, ruim e péssimo. Nenhuma Casa obteve a nota “ótimo”. As quatro aprovadas alcançaram o índice “bom”. A maior parte foi avaliada como regular (12) e ruim (8). Três – Piauí, Amapá e Acre – foram consideradas péssimas. São levadas em conta ainda a existência ou não de legislações estaduais ou de regulamentação que garantam acesso às informações de temas como lobby, proteção de cidadãos após denúncias, divulgação de dados abertos ou proteção de dados pessoais.

Maus presságios. Se há o aspecto positivo detectado pelo Índice da Transparência, de que a maioria das Assembleias Legislativas (16) regulamentou a Lei de Acesso à Informação (LAI), demonstra-se que a regulamentação, por si, não basta. Desde 2011, a LAI se transformou num bem-vindo instrumento para garantir a obtenção, por qualquer cidadão, de dados de seu interesse que venham do poder público. Há, no entanto, um conjunto de medidas adicionais a serem adotadas, além de informações elementares que podem e devem ser divulgadas espontaneamente pelas Casas. Sem elas, abrem-se caminhos para esconder malfeitos ou proteger atos ou interesses nada republicanos.

O Brasil se habituou a conferir ao Poder Legislativo – e, em particular, ao Congresso Nacional – algumas das avaliações mais desabonadoras entre as instituições. Mas, se na instância federal a sociedade olha com lentes mais atentas e exigentes, no caso das Assembleias Legislativas e, por que não dizer, das Câmaras de Vereadores, a ausência de regras de transparência, a captura dos parlamentares pela força de governadores e prefeitos e o menor grau de independência jornalística ante o poder local reduzem drasticamente as chances de fiscalização do poder público e de acompanhamento e identificação de eventuais irregularidades, que existem em profusão.

Consta do anedotário político que o deputado mineiro José Bonifácio (1904-1986), líder do governo no regime militar, presidente da Câmara dos Deputados e homônimo do Patriarca da Independência, um dia conduzia um parlamentar novato pelas dependências do Congresso, enquanto vaticinava: “Aqui tem de tudo. Tem ladrão, honesto, canalha, gente séria...”. Após uma breve pausa a um só tempo irônica e dramática, concluiu: “Só não tem bobo”. Preciso ou não esse relato, a frase converteu-se em bordão por muitos anos para representar não apenas o Congresso, como qualquer similar nas esferas estadual e municipal.

Apesar dos seus mais variados vícios da prática política, as Casas Legislativas estaduais, a exemplo do Congresso, representam os interesses de seus eleitores – inclusive aqueles que delas discordam – e, mesmo com todos os seus defeitos, organizam consensos e dissensos da sociedade, e por elas passam temas de grande relevância para a população. São ainda armas de vigilância necessária (e pacífica, convém acrescentar), para o devido controle, acompanhamento e aperfeiçoamento das ações do Poder Executivo. Não fosse tal importância, problemas como este detectado em boa hora pela Transparência Internacional não seriam dignos de nota.