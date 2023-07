Resolução e cautela na Otan

A cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) foi o mais importante teste para a aliança desde o começo da guerra da Ucrânia. Esperava-se que ela mostrasse unidade, e mostrou. Não que não tenha havido divergências. Mas divergência não é sinônimo de desunião. As discussões sobre quando e como a Ucrânia deve integrar a Otan foram intensas e emocionais, mas há um consenso de que a aliança precisa se fortalecer e construir pontes para aproximar Kiev do Ocidente. “O futuro da Ucrânia está na Otan”, disse o comunicado final. As diferenças em relação aos meios não excluem a convergência em relação ao fim.

A Otan começou a cúpula com 31 membros e terminou – se não formalmente, na prática – com 32. A queda do veto turco ao ingresso da Suécia foi um duplo revés para o Kremlin. Primeiro, porque ela fortalecerá as defesas dos Estados Bálticos e do Norte. Depois, por sinalizar a aproximação diplomática com a Turquia, que vem se mantendo equidistante entre a Rússia e o Ocidente. Os aliados ainda aprovaram seu primeiro plano abrangente de defesa desde a guerra fria, com diretrizes para as fronteiras ao norte, centro e sul.

Quanto à Ucrânia, o próprio presidente Volodmir Zelenski admite que “não podemos ser um membro da Otan durante a guerra”, o que significaria envolver a Otan em um confronto direto com a Rússia. Mas – apoiado pela Polônia e os Estados Bálticos, que veem nas ambiguidades zonas cinzentas a serem exploradas por Vladimir Putin – esperava ao menos a formalização da palavra “convite”, acompanhada de um “plano de integração”. Não recebeu nenhum. Mas não saiu de mãos vazias.

“Estaremos em posição de estender um convite”, disse o comunicado, “quando os aliados concordarem e as condições forem atingidas.” Essa é uma expressão da relutância dos EUA. Com boas razões. É legítimo enquadrar a guerra, em termos gerais, como uma batalha da “democracia contra a autocracia”. Comparativamente, contudo, a democracia ucraniana é, para dizer o mínimo, precária. A corrupção é endêmica. Ao tocarem o freio do ingresso, os aliados o estão usando como uma alavanca para pressionar Kiev por reformas. Para os EUA é também uma alavanca para pressionar a Europa a fortalecer suas defesas. De todo modo, os aliados ofereceram um processo acelerado de ingresso uma vez que a guerra termine.

Para terminá-la, o hipotético ingresso da Ucrânia no futuro é menos relevante que sua defesa no presente. Os países do G-7 se comprometeram a fornecer mais arsenais, inteligência e treinamento a Kiev. Outros países podem vir a assinar esse compromisso. Assim, se, no meio da cúpula, Zelenski estrilou contra as relutâncias ao ingresso como “absurdas”, ao fim, admitiu que “os resultados foram bons”.

A Otan, tantas vezes acusada, por dentro, de ser muito leniente e, por fora, de ser muito agressiva, deu passos rumo a um mundo menos hostil às democracias e ao fortalecimento da Ucrânia na batalha, mas com a prudência necessária para evitar que a violência desencadeada pelo desvario de Putin escale ainda mais.