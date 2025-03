Sabidamente leniente com a inflação e incapaz de identificar a relação entre o estímulo ao consumo e o aumento dos preços ao consumidor, o governo Lula da Silva começa a pagar o preço de suas escolhas e anda em círculos sem saber o que fazer para conter a corrosão de sua popularidade. O clima de desespero não é bom conselheiro e favorece o surgimento de ideias as mais estapafúrdias.

Reportagens publicadas na semana passada revelaram que integrantes do governo chegaram a debater a imposição de limites às exportações do setor agropecuário para ampliar a oferta de itens como carnes e açúcar no mercado interno e reduzir seus preços. Em razão da iniciativa, batizada de “comércio administrado”, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, cogitou pedir demissão para salvar sua reputação.

Se quisermos saber quais são os efeitos desse tipo de medida, basta olhar para a Argentina, que há décadas, com raros intervalos, aplica alguma forma de barreira às exportações, sobretudo agrícolas. Essas barreiras são conhecidas como retenciones. Os objetivos variam, mas em geral elas servem para cobrir rombos orçamentários, bancar subsídios estatais e impedir o desabastecimento de produtos agrícolas. Os resultados, em todo caso, são baixa produtividade, queda da rentabilidade dos produtores e perda de competitividade no exterior.

Se é realmente séria a cogitação de impor retenciones à brasileira, portanto, será um evidente retrocesso, atingindo em cheio o agronegócio, um dos setores mais dinâmicos e competitivos do País.

Felizmente, o ministro Carlos Fávaro parece contar com o apoio da equipe econômica e do vice-presidente Geraldo Alckmin para impedir essa sandice. Juízo, no entanto, parece ser um artigo em falta em parte da Esplanada dos Ministérios, especialmente na Casa Civil e no Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar.

Há um mês, em entrevista ao programa Bom Dia Ministro, foi o próprio ministro da Casa Civil, Rui Costa, quem disse que o governo cogitava adotar um conjunto de “intervenções” para baratear o preço dos alimentos. Depois da péssima repercussão, ele substituiu a palavra por “medidas”, mas o espírito de sua mensagem, aparentemente, era aquele mesmo. Só o que importa é estancar a rejeição de Lula da Silva perante o eleitorado, mesmo que à custa de um desastre na economia.

A despeito de alguns solavancos recentes, o País tem conseguido manter certa estabilidade no câmbio, e isso só é possível porque há segurança do setor externo. E quem sustenta esse desempenho, além do investimento direto no País, é a balança comercial, que foi superavitária em US$ 66,2 bilhões em 2024, segundo o Banco Central, muito em razão das exportações do agronegócio, que compensam o déficit nas contas de serviços, renda primária e financeira.

Para sorte do País, enquanto os bruxos do Palácio do Planalto matutam ideias de jerico para segurar a inflação, os preços dos alimentos começaram a arrefecer. Dados do IPCA-15, prévia do índice oficial de inflação, mostram que o grupo alimentação desacelerou de 1,06% em janeiro para 0,61% em fevereiro.

A tendência é de que isso se consolide com a colheita da safra e a valorização do real ante o dólar, o que talvez ajude a enterrar de vez medidas heterodoxas como limites a exportações. Mas o que preocupa é o anacronismo do debate que ocorre a portas fechadas no governo, que ignora até mesmo conceitos consagrados no comércio internacional.

Espanta também o grau de ingenuidade no Executivo, que desconsidera o fato de que os produtores rurais não são obrigados a cumprir cegamente as determinações do Executivo e que podem reagir a elas.

Como ainda não há consenso, não se sabe se as retenciones serão mesmo postas em prática ou se o governo Lula vai preferir zerar as taxas de importação de alguns alimentos, como óleos vegetais e trigo. O tema, aparentemente, ficará para depois do carnaval. Até lá, espera-se que a razão prevaleça e que alguém tenha a coragem de dizer ao presidente que essas medidas, se adotadas, produzirão efeito oposto ao desejado e não salvarão sua popularidade.