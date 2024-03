Retrocesso político e social

Dois expoentes do bolsonarismo na Câmara dos Deputados foram eleitos para a presidência de duas das mais importantes comissões permanentes da Casa, no dia 6 passado. Caroline de Toni (PL-SC) dirigirá os trabalhos da poderosa Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ). Já Nikolas Ferreira (PL-MG) ficará a cargo da Comissão de Educação. Nem este nem aquela têm os atributos necessários para conduzir bem ambos os colegiados. Mas isso não tinha qualquer importância para os que viabilizaram seus nomes. Caroline de Toni e Nikolas Ferreira não foram parar no comando da CCJ e da Comissão de Educação para trabalhar pelo País. Lá eles estarão, apenas e tão somente, para espezinhar o governo Lula da Silva.

O histórico parlamentar de Caroline de Toni e Nikolas Ferreira não autoriza uma nesga de esperança de que ambos venham a trabalhar em prol do melhor interesse público no exercício de suas novas atribuições no Poder Legislativo. A inadequação do par é notória. Ademais, não seria exagero afirmar que a catarinense e o mineiro personificam como poucos o traço mais distintivo do bolsonarismo: a negação da política, entendida como a capacidade de fazer concessões para alcançar um mínimo denominador comum em termos de políticas públicas.

Devotados discípulos de Jair Bolsonaro, tanto Caroline como Nikolas emulam as táticas empregadas pelo “mito” para aniquilar qualquer debate civilizado no nascedouro – e, de quebra, ainda destruir a reputação de adversários, tratados como inimigos a serem eliminados do jogo político. Decerto há um anseio em setores da sociedade por esse tipo de atitude indecorosa, para dizer o mínimo. Afinal, ambos aportaram em Brasília trazendo a tiracolo votações muito expressivas, em particular o mineiro, o deputado federal mais bem votado do País nas eleições de 2022 (1,47 milhão de votos). Triunfos eleitorais, porém, por mais acachapantes que sejam, nem de longe podem ser vistos como sinal de preparo para as lides próprias da política.

Moderação é palavra-chave em qualquer democracia digna da designação. O sistema de freios e contrapesos, em última análise, não se presta a outra coisa senão a garantir que nenhum Poder ou mandatário sobrepuje os demais. Em outras palavras: ao se controlarem mutuamente, os Poderes, harmônicos, mas independentes entre si, repelem extremistas. Nesse sentido, não só é salutar, como é altamente desejável que a oposição ao governo no Congresso, qualquer governo, seja a um só tempo forte e atuante. E isso se materializa, entre outras formas, pela ocupação de papéis de destaque em comissões permanentes e temáticas. Mas, afinal, de que oposição se está falando? Eis o busílis.

A oposição bolsonarista já deu mostras à exaustão, literalmente, de que não está a serviço do País, da democracia, tampouco da liberdade. Essa oposição só serve aos interesses de Bolsonaro e dos próprios parlamentares – que vivem de usar seus mandatos de representação como insumos para angariar engajamento nas redes sociais e assim granjear influência. No caso particular da ascensão de Caroline de Toni e Nikolas Ferreira às duas prestigiosas comissões, serve também aos interesses do presidente da Câmara, Arthur Lira. A eleição de deputados radicalizados do PL – partido com a maior bancada na Casa – para cargos de altíssima relevância é decorrência direta dos acordos políticos que foram costurados por Lira com vistas à sua sucessão no comando da Câmara. Isso indica que Lira está mais preocupado no momento em manter seu poder de fazer o sucessor do que com os desatinos que decerto serão cometidos na condução da CCJ e da Comissão de Educação.

O governo Lula da Silva precisa ser escrutinado por uma oposição altiva, firme e, sobretudo, democrática. Uma oposição leal, no sentido de apontar para direções alternativas que conduzam o País a bom lugar. As novas lideranças da CCJ e da Comissão de Educação, contudo, retratam a força de uma oposição em tudo contrária a isso.