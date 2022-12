Honra ao mérito: Goldfajn na presidência do BID

Honra ao mérito é expressão que aprendi na juventude. Com esse nome havia, então, um programa de rádio que gostava de ouvir. Ele homenageava pessoas que na sociedade se destacavam de forma muito positiva.

É o caso do economista personagem deste artigo, que com seus próprios méritos chegou à presidência do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, fundado em 1959, e que nunca havia tido antes um presidente brasileiro. Ilan Goldfajn estudou em escolas de prestígio. Graduou-se pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), passou pelo mestrado na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ) e concluiu o doutorado no internacionalmente famoso Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Vi um ranking de instituições cujos pesquisadores foram premiados com o Nobel, e o MIT aparece em quinto lugar, com 82 (!) premiados. Usando a linguagem futebolística típica do momento atual, neste campeonato do Nobel os brasileiros ainda não tiveram nenhuma vitória e perdem para os argentinos, que já ganharam cinco prêmios.

Profissionalmente, Goldfajn se destacou em vários cargos, e só mencionarei alguns. Seu último foi de diretor do Departamento do Hemisfério Ocidental do Fundo Monetário Internacional (FMI), e afastou-se dessa ocupação, sob licença, quando foi indicado pelo Brasil, pelo ministro Paulo Guedes, como candidato à presidência do BID. Antes desse cargo, entre outros, foi economista do próprio FMI na segunda metade da década de 1990. Voltando ao Brasil, foi economista-chefe do Itaú-Unibanco e presidente do Banco Central (BC) entre 2016 e 2019. Entre 2000 e 2003, já havia trabalhado no BC como diretor de Política Econômica, na presidência do economista Armínio Fraga.

Paro agora de falar do currículo de Goldfajn, para não esgotar o espaço de que disponho aqui, e passo à sua chegada à presidência do BID. Seu currículo, obviamente, o recomendava como candidato, e Paulo Guedes agiu corretamente ao indicá-lo. Mas no processo de chegar lá veio uma tentativa de retirar essa candidatura. Partiu de Guido Mantega, petista, ex-ministro da Fazenda, que trabalhava na equipe de transição do governo Lula. Mantega procurou adiar a votação, em novembro, para que na gestão lulista fosse realizada outra indicação. Gleisi Hoffmann, presidente do PT, também disse: “Eu acharia de bom tom eles adiarem” (Folha de S.Paulo, 12/11/2022).

Mantega disse não ter nada contra Goldfajn, mas que a indicação deste não havia sido combinada com outros países. Ora, Mantega poderia ter referenciado Goldfajn a esses países, e não o fez, com o que ficou evidente que sua cabeça estava pensando, mesmo, era noutra candidatura. Felizmente, sua jogada não deu certo, pois o adiamento não era previsto pelas regras do BID e não ocorreu. E, mesmo se não combinada a indicação de Goldfajn com outros países, seus próprios méritos, se comparados aos dos outros quatro candidatos, o recomendavam ao apoio de outras nações.

Além disso, no domingo anterior ao da votação, segundo matéria no jornal Valor Econômico de 17/11/2022, os candidatos expuseram seus propósitos de gestão ao conselho de governadores do BID, constituído pelos 48 ministros da Fazenda de países a ele associados. E Goldfajn se destacou com uma apresentação formal, enquanto os outros quatro candidatos ficaram só no discurso. Mantega acabou deixando a equipe de transição do governo Lula antes da votação – e a partir de então não houve nessa equipe quem mais se opusesse à indicação do candidato brasileiro.

E deu no que deu: com o apoio 17 países que votaram no primeiro turno (eram necessários 15 para vencer nesta etapa) foi garantida a vitória, que teve uma votação representando 80,1% de todo o capital votante.

Ilan Goldfajn tem uma proposta de ação que bate muito com ideias que vêm emergindo na equipe de transição do próximo governo brasileiro. Entre as bandeiras de Goldfajn, por exemplo, estão ações contra mudanças climáticas e redução da pobreza, o que ajudará o Brasil. Segundo ele, conforme matéria da repórter Michelle Portela, do Correio Braziliense, no dia 20/11/2022: “A minha relação será de total harmonia. Será um prazer trabalhar com o governo eleito, nós vemos a nossa pauta, as nossas prioridades, muito alinhada com a agenda do novo governo, então vejo muito natural este trabalho para a frente”.

E o que mais Goldfajn como presidente do BID pode fazer pelo Brasil? Acredito que daqui irá receber muitos pedidos de financiamento, mas entendo que, pelas regras do BID, não poderá dar preferência a um país especificamente. Mas poderia aumentar financiamentos para o Brasil na medida em que o BID passasse a contar com mais recursos para suas linhas de financiamento em geral. Espero que passe a buscá-los, pois tem competência para isso.

Em qualquer caso, a vitória de Ilan Goldfajn contribuiu também para melhorar o prestígio do País no cenário internacional, no qual perdeu muito espaço durante o governo Bolsonaro.

*

ECONOMISTA (UFMG, USP E HARVARD), É CONSULTOR ECONÔMICO E DE ENSINO SUPERIOR