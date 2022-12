Lula: da equipe de transição à da ação governamental

O anúncio de futuros ministros indica que essa passagem está em andamento. Como economista, concentro minha atenção em Fernando Haddad, no Ministério da Fazenda, e noutros nomes que virão sob ele. E, ainda, no ressuscitado Ministério do Planejamento e nas empresas estatais. É sabido que a questão fiscal, ou das contas governamentais, é muito complicada, em razão da contínua ênfase na gastança, e poderá ficar ainda mais, afetando a credibilidade do governo com os agentes econômicos em face de desdobramentos nocivos nas taxas de juros, na taxa de câmbio e no endividamento público, com impacto negativo sobre o crescimento da economia.

Este já mostra sinais de desaceleração: o mais recente relatório Focus, do Banco Central, de segunda-feira passada, prevê crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 3,05% neste ano e de apenas 0,75% em 2023. Neste caminho, o crescimento trimestral, relativamente ao trimestre anterior, caiu de 1,3%, no primeiro trimestre de 2022, para 1%, no segundo, e apenas 0,4%, no terceiro, conforme dados divulgados recentemente pelo IBGE.

Com Gabriel Galípolo, ex-presidente do Banco Fator, como secretário executivo do seu ministério, Haddad procurou dar uma mensagem tranquilizadora ao mercado financeiro. Mas não creio que baste, porque na ação os desafios serão imensos, alguns deles abordados a seguir. E mais: logo em seguida foi dito que Aloizio Mercadante presidirá o BNDES, com o mercado financeiro reagindo negativamente.

No horizonte imediato, a questão central será a aprovação, pela Câmara dos Deputados, da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) da transição, que já passou pelo Senado, ou algo próximo dela. A PEC vem sendo negociada pela ala política do novo governo, e só depois Haddad irá administrar seu impacto fiscal. Quanto ao tamanho deste impacto, o economista Marcos Mendes, grande conhecedor da área fiscal, publicou recentemente um artigo cujo título indica sua visão desta PEC (A PEC do caminhão ladeira abaixo). Ele diz que nem ele nem o Tesouro Nacional sabem a resposta, pois “ao lado de itens com valores explícitos (como o aumento de R$ 145 bilhões no teto), há outros que são portas abertas para o aumento de despesa (como os R$ 23 bilhões, para a partir de um suposto ‘excesso de arrecadação’)”, o que já levaria a um total de R$ 168 bilhões, que Mendes vê como um “valor excessivo”. E acrescenta: “Quem faz contas minimamente confiáveis, no mercado e na academia, já mostrou que um aumento de déficit público superior a R$ 90 bilhões vai gerar forte aumento da dívida, dos juros e da inflação, derrubando o crescimento”.

Não tenho espaço para me estender muito mais sobre o artigo citado. Mas, além de sugerir a sua leitura, darei um exemplo a mais de outros gastos que poderão vir além dos explicitamente mencionados. “A PEC também propõe que, uma vez aprovada nova regra fiscal que substitua o teto, este será completamente revogado. Isso significa que acabará o limite específico de despesas para os poderes e órgãos autônomos (Judiciário, Legislativo, Ministério Público, TCU e Defensoria Pública da União). Eles poderão voltar a aumentar as despesas próprias e jogar a conta para todos pagarem. Atualmente, ficam restritos ao limite próprio de despesa.” E a conclusão: “Pelos valores conhecidos e as portas abertas ao desconhecido, essa PEC não terá custo inferior a R$ 200 bilhões. (...) Condições políticas, institucionais, jurídicas e federativas construíram um regime fiscal pró-gasto e pró-déficit”.

E um aumento da tributação para reduzir o impacto desta PEC? Esse regime também é avesso a isso. Mas, supondo que mudasse de ideia, nada seria fácil, pois poderia gerar distorções. Recentemente, li ponderações de dois economistas – Maílson da Nóbrega (Graves dramas fiscais que nem todos percebem, Estadão, 29/11/2022) e Marcos Lisboa (Equilíbrio fiscal por meio de aumento da tributação, Folha de S.Paulo, 11/12/2022) – de que, se for seguida a opção de aumentar a tributação do Imposto de Renda sobre lucros e dividendos, cerca de metade dessa arrecadação seria distribuída a Estados e municípios, em face da legislação sobre a repartição tributária entre entes federativos.

Para não ficar só nas dificuldades de um efetivo ajuste fiscal conforme mencionadas por Mendes, Maílson e Lisboa, há um fator que poderá atuar para conter uma gastança que gere consequências desagradáveis: a atuação do Banco Central, que continuará com seus gestores atuais trabalhando de forma independente do Poder Executivo federal. Ele poderá responder ampliando ainda mais a taxa de juros e deixando a taxa de câmbio flutuar para cima, agravando os efeitos da gastança e estimulando a sua contenção.

Confesso não saber no que vai dar toda esta encrenca, mas estou mais inclinado a uma visão pessimista, porque o passado revela que a gastança é uma convicção ideológica que marca o PT. Espero que ele reveja seus erros, pois o risco de um governo tipo Dilma é alto, e torço para que seja revertido.

ECONOMISTA (UFMG, USP E HARVARD), É CONSULTOR ECONÔMICO E DE ENSINO SUPERIOR