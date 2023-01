Lula e sua problemática ainda sem ‘solucionática’

“Não me venham com a problemática que tenho a solucionática”, disse certa vez o ex-jogador de futebol Dario José dos Santos, o Dadá Maravilha, difundindo o uso do segundo termo.

Há tempos muito se discute a enorme problemática vivida pelo País, mas a solucionática não recebe a devida atenção dos mandões da política. Lula da Silva não foge à regra. Assim, na recente campanha para presidente evitou falar sobre seus planos de governo, afirmando que merecia toda a confiança dos eleitores e que sabia governar dado seu apregoado sucesso no passado, sempre esquecendo seus erros, em particular a invenção da ex-presidente Dilma Rousseff.

Agora, no discurso de posse, continuou nessa cantilena. Ainda não percebeu que a situação atual é completamente diferente da que enfrentou no passado. Em particular, falta-lhe a visão de que nas suas gestões anteriores foi muito favorecido pelo forte desenvolvimento do agronegócio e da mineração no Brasil. Isso mudou completamente o cenário externo brasileiro e as condições internas da economia. O filósofo espanhol José Ortega y Gasset afirmou que você é você e as circunstâncias. É uma obviedade, mas às vezes é preciso citar gente famosa para assegurar convencimento.

Uma dessas circunstâncias foi a impressionante melhoria das contas externas, refletida numa enorme acumulação de reservas em dólares, cujo estoque passou de US$ 37,8 bilhões em 2002 para US$ 288,5 bilhões em 2010, conforme o site ipeadata.gov.br. De forma contundente isso tirou o País de uma histórica escassez de divisas que vez por outra provocava crises cambiais, inflacionárias e recessivas que levavam inclusive a pedidos de socorro ao Fundo Monetário Internacional (FMI). Há muitas décadas a Argentina continua sofrendo essa escassez e as crises são tão frequentes que mudaram a cabeça da população, que tem uma insaciável demanda por dólares. Lá um taxista sabe a taxa de câmbio e a população adora ter contas nessa moeda, o que não acontece no Brasil.

A segunda circunstância foi, pela citada e outras razões, o crescimento bem acelerado do PIB, que segundo a mesma fonte gerou um crescimento anual médio de 3,4% no primeiro mandato de Lula e 4,3% no segundo.

Como estamos hoje? As reservas continuaram crescendo até 2012, quando atingiram valor próximo de US$ 370 bilhões, e ficaram por aí, pois percebeu-se que seria um exagero acumular mais. Mas o crescimento está novamente numa fase particularmente difícil.

Na avaliação do mercado financeiro, conforme o último boletim semanal Focus, do Banco Central, que divulga as expectativas de analistas desse mercado, a previsão de crescimento anual do PIB é de 3% em 2022 mas só 0,8% em 2023. O “já foi” presidente Jair Bolsonaro se vangloria do primeiro número, não fala do segundo, mas a partir do terceiro trimestre do ano passado começou uma tendência de queda do PIB que vem marcando o princípio do processo de menor taxa em 2023.

Os últimos dados do IBGE sobre o PIB trimestral, divulgados em novembro de 2022, revelaram taxas trimestrais, relativas ao trimestre anterior, de 1,3%, 1%, e 0,4% nos três primeiros trimestres de 2022, respectivamente, mostrando assim taxas trimestrais bem altas nos dois primeiros trimestres, com pequena queda no segundo, a qual foi muito forte no terceiro. Números de outubro indicam que o último trimestre do ano também não mostrará um bom resultado. Assim, a prévia da variação do PIB como um todo, elaborada pelo Banco Central, com o seu Índice de Atividade Econômica (IBC-Br), mostrou em outubro, relativamente ao mês anterior, uma taxinha negativa de 0,05%.

Pesou muito nesse resultado a variação mensal observada no setor de serviços em outubro, relativa a setembro, setor esse que responde por cerca de 70% do PIB. Nesse caso, a queda foi de 0,6%, um número bem alto para uma variação mensal.

Depois de muita conversa, veio um enorme Ministério com 37 integrantes, o que deverá complicar a gestão governamental. Os cargos mais importantes ficaram com os petistas. Como Lula disse não pretender disputar a reeleição, também vai haver disputa entre seus apoiadores mais próximos para ser o candidato que irá apoiar.

Voltando à economia, além da desaceleração ela também mostra recuo do crédito, juros altos e risco de nova escalada da inflação. E está à espera do enfrentamento da questão fiscal, o problema mais sério que o governo precisa encarar.

Em síntese, há enorme problemática e Lula não tem a solucionática. Como se percebe, não estou nada otimista quanto ao seu sucesso, mas torço para que o alcance. Concluo com algo que me deu alguma esperança. Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, anunciou que no front fiscal o governo vai também desenvolver um programa de avaliação e revisão de políticas públicas, entre elas renúncias, subsídios e incentivos fiscais. Isso envolve revisão de gastos. Em geral governos passados foram adeptos da gastança, e Lula também cultiva essa linha. Sem mudar de ideia não virá a solucionática.