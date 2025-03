Opinião | Previdência também precisa de reformas, mas...

A Câmara Brasileira da Indústria da Construção (Cbic) “(...) reforçou sua preocupação com a sustentabilidade do FGTS e os impactos da medida no financiamento habitacional. A entidade argumenta que a liberação de saques extraordinários compromete uma poupança essencial para o investimento em moradia e infraestrutura no País. Desde a criação do saque-aniversário, em abril de 2020, aproximadamente 37 milhões de trabalhadores aderiram à modalidade, movimentando R$ 141,9 bilhões até dezembro de 2024. De acordo com a Cbic, caso esses recursos tivessem sido investidos na construção civil, teriam viabilizado 2 milhões de moradias e gerado cerca de 6 milhões de empregos” (Fonte: site da Cbic).

A Previdência também tem o Benefício de Prestação Continuada (BPC), a cargo do INSS, que, assim como outros benefícios sociais, tem problemas de cadastro. Recentemente, o BPC foi alvo de investigação do Tribunal de Contas da União (TCU). Segundo a matéria TCU revela pagamentos indevidos do BPC com custo de R$ 5 bi por ano e pede que INSS corrija falhas (Estadão, 26/2), o TCU fez “uma série de determinações e recomendações para o governo federal corrigir falhas que estão gerando pagamentos indevidos do BPC. O julgamento foi baseado em auditoria da área técnica (...) segundo a qual os problemas podem custar R$ 5 bilhões por ano aos cofres da União (...) A auditoria revelou que foram identificados 6,7 mil casos de acumulação indevida de benefícios com um impacto financeiro anual estimado em R$ 113,5 milhões (...) Foram constatados ainda 2,5 mil beneficiários possivelmente falecidos e outras 31,1 mil inconsistências nos registros dos dados cadastrais dos titulares de BPC e seus respectivos familiares. O BPC garante o auxílio de um salário mínimo para pessoas idosas e com deficiência que estão em condição de vulnerabilidade social”.

O caso da Previdência é que ela precisa de reformas. Em entrevista ao vivo à revista Exame – alguns trechos da qual foram reproduzidos por este jornal no dia 25 de fevereiro passado –, o secretário do Tesouro, Rogério Ceron, disse ser irrefutável a avaliação de que o Brasil precisará passar por diversas reformas na Previdência ao longo do tempo. Apontou também que, além do envelhecimento da população, há o efeito do aumento da expectativa de vida, que mantém os segurados por mais tempo na folha de beneficiários. Contudo, não há notícias de que o governo esteja elaborando um projeto de reforma, o qual seria impopular, pois, em geral, envolve um aumento da idade de aposentadoria.

Obviamente, isso não está na pauta de Lula. Sempre de olho na reeleição, conforme o Estadão mostrou (3/3), ele tem é um pacote de “bondades”, cujas principais medidas incluem “(...) isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil, a oferta de crédito para a população e o gás de graça para 22 milhões de brasileiros”. Para o crescimento econômico brasileiro, nada.